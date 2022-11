Driebanders van Post Luchtkanalen/De Hazelaar met lege handen in Sprundel

In West-Brabant kon Wilco van Wijk opponent Henk Blauwblomme met 14-12 achter na tien beurten goed volgen. Tien pogingen later was het echter 37-17. Van Wijk wist het verlies tot 40-31 te beperken. Voor Marc Celen was op dat moment Barry van Beers al uit zicht, namelijk 39-24. Even later viel het doek definitief. Kopman Leslie van Neyen kwam goed uit de startblokken en leidde met 9-14 (5).

Thuisspeler Dave Christiani handhaafde zijn hoge niveau terwijl Van Neyen begon te sprokkelen. De 6-0 was via 40-25 na slechts 21 beurten een feit. Met een winnend gemiddelde van 1.904 het beste duel in Sprundel. Erwin Hens leek de eer te gaan redden want hij had tegen Gerwin Valentijn met 21-24 het initiatief. In een tijdsbestek van tien omlopen veranderde dat beeld volledig gezien de 40-35 uitslag.

,,Het lag in de lijn der verwachtingen dat we het zeer moeilijk zouden krijgen”, aldus teamleider Rinus Persons. ,,We zien het als Volendam in het voetbal. Kijk maar naar de gemiddeldes. We hebben er voor gekozen dat de vier spelers die vorig seizoen de promotie bewerkstelligden eveneens in de eredivisie actief zouden zijn. Ook vandaag hebben alle vier tegenstanders op papier een hoger moyenne.”

,,In het algemeen vind ik dat we boven verwachting presteren. Wilco van Wijk heeft thuis nog niet verloren. De spelers genieten ervan en leren eveneens. Eerste man Leslie van Neyen treft regelmatig een wereldtopper als tegenstander. Dat is een unieke kans en ervaring voor één van onze drie Belgen. Het geeft wel extra spanning als iemand van Post Luchtkanalen een voorsprong heeft. Vaak volgt er dan in het tweede gedeelte toch verlies. Vorig jaar speelden we vrijer en avontuurlijker. We passen ons spel aan de tegenstander aan.”

Over drie speelronden en dat is begin december 2022 is er een lange stop tot eind januari 2023. Persons: “Er komen geen nieuwelingen in de transferperiode. Je moet twee of drie toppers halen om je te handhaven en dat doen we dus niet.”