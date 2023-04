Droom van Eindhovenaar Robbe de Wit komt uit, maar nu wil hij ook ‘wereldkampioen’ worden

EINDHOVEN - Spelen voor meer dan tienduizend enthousiaste fans. Het is voor menig korfballer een droom. Voor Robbe de Wit komt die droom zaterdagmiddag uit. In Ahoy speelt hij met zijn ploeg DVO/Transus tegen PKC/Vertom in de finale om de nationale zaaltitel. Geschiedenis is er al geschreven, maar nu wil hij ook winnen.

Eindhovenaar Robbe de Wit speelde nog nooit in Ahoy. Sterker nog hij zat er ook nog nooit bij een wedstrijd op de tribune. ,,Ik ben wel ooit in het Ziggo Dome geweest, toen de A1 van DVO in de finale stond.” De finales werden toen een aantal jaar in Amsterdam gespeeld en niet in Rotterdam.

Hoogste podium

Nu mag de oud-speler van DSC zelf gaan ervaren hoe het is om voor zoveel mensen te spelen. ,,In de play-offs speel je soms voor 1200 mensen, nu is het zoveel meer. Dit is het hoogste podium waar je kunt staan als korfballer. Het niveau in Nederland is het hoogste. Als kampioen kun je je eigenlijk ook wereldkampioen noemen. Het is heel vet om hier te mogen spelen. Dat is waar je het voor doet. Ik woon in Eindhoven en speel in Bennekom. Dat is toch iedere keer een uur heen en weer een uur terug.”

Om de finale te halen moest DVO in de halve finale een 1-0 achterstand goedmaken tegen titelverdediger Fortuna. ,,Ik weet niet of het de spanning was, maar we werden overlopen. Als team hadden we een offday.”

Thuis werd er gewonnen, waarna dinsdagavond de beslissende wedstrijd volgde. De ploeg van De Wit nam een ruime voorsprong, maar hij wilde niet te vroeg juichen. ,,Ik was zo gefocust, dat ik niet eens weet hoeveel het precies is geworden. In de slotfase dachten we lange aanvallen blijven spelen en mee blijven scoren, dan komt het goed. Mijn tegenstander zei een aantal minuten voor tijd al dat het klaar was, maar je weet nooit wat er nog kan gebeuren.”

Leeft binnen de club

In Delft schreef DVO geschiedenis, want nog nooit plaatste de club zich voor de zaalfinale. ,,Op het veld vierden we een feestje en mijn telefoon ontplofte van het aantal felicitaties dat ik kreeg. Het leeft binnen de club. Bij terugkomst zijn de spelers ook onthaald en is er een klein feestje gevierd.” Dat maakte de 27-jarige niet mee. Hij ging na de wedstrijd rechtstreeks naar Eindhoven. ,,Om half negen de volgende ochtend stond ik alweer voor de klas.” Hij is gymdocent in Eindhoven en Veghel op een middelbare school.

Het team dat onder leiding staat van de coach Richard van Vloten en Eindhovenaar Marc Verberk, beiden werkten in het verleden ook bij DSC, mag dan al geschiedenis hebben geschreven, maar heeft nog niets tastbaars in handen. ,,Het is mooi dat we in de finale staan, maar als je er staat dan wil je ook winnen. We hebben niets te verliezen en gaan er volle bak voor.”

Wat ze zaterdag precies te wachten staat, weet bijna niemand in de selectie. Alleen Barbara Brouwer stond al eerder in de finale. ,,Zij kan ons daar meer over vertellen. Ik verwacht in ieder geval volle tribunes. Hoe we ervoor zorgen dat we geen last hebben van de spanning? Dat is een goede vraag. In ieder geval een goed plan hebben. Zij hebben meer ervaring, maar het zijn vaak spannende duels tussen ons. Alles is mogelijk.”