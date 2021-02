Droom van Helmondse basketballer Luuk van Bree komt uit na interlanddebuut: ‘Ik mag het shirt houden’

Dick Jaspers onder de indruk van de eerste Duke Challenge: ‘Dit is precies wat we nodig hadden’

23 januari Dick Jaspers won gisteren in Nistelrode soeverein de eerste Duke Challenge. Zijn moyennes waren fabelachtig hoog, maar bovenal was de Willebrorder onder de indruk van de gekozen toernooivorm in Nistelrode. ,,Dit is precies wat we nodig hadden.”