Droomweek voor Veldhovense basketballer bekroond met beker: ‘We moeten nog wel oefenen met de champagne’

Wat een week heb jij beleefd!

,,Waanzinnig. Niet normaal. We hebben eigenlijk gewoon drie finales in een week tijd gespeeld. Ik kan het nog steeds niet helemaal beseffen wat ons is overkomen.”

Neem ons eens mee naar de kwartfinale.

,,Dat was op woensdag tegen ZZ Leiden, de nummer één van de reguliere competitie, terwijl wij als achtste zijn geëindigd. Het budget van Leiden is vele malen groter dan het onze, maar door goed spel versloegen we ze met 90-87.”

Dus toen al een feestje gevierd?

,,Op het veld hebben we wel even een feestje gebouwd, maar we wisten dat we twee dagen later weer moesten spelen. We waren super blij, maar we wilden meer. Op vrijdag was de halve finale tegen Feyenoord.”

Hoe ging die wedstrijd?

,,Aan motivatie was er geen gebrek. We stonden in de halve finale en we wisten dat we bezig waren met iets heel moois. Nog eenmaal winnen en dan zouden we in de finale staan. Daar kregen we allemaal veel energie van. En het lukte ook nog.”

En toen zondag die finale live op televisie.

,,Het was mijn tv debuut. Niet dat je daar iets van merkt als je op het veld staat hoor, dat merkte ik pas na afloop aan de grote hoeveelheid berichtjes op mijn telefoon. Ik werd die ochtend wakker met een goed gevoel en dat had het hele team. We speelden de finale met vertrouwen.”

Daar was de beker voor BAL, dat jarenlang het lelijke eendje was

,,We eindigden met BAL steevast onderaan, maar dit was wat ze in Weert voor ogen hadden. Met een jonge ploeg bouwen en veel energie steken in de opleiding. Daarom ben ik ooit naar Weert gegaan. Dat ik nu de beker heb gewonnen, is nog niet helemaal ingedaald, maar het gevoel is geweldig.”

Hoe tof was het feestje?

,,Heel gaaf. Het begon al toen we bij de afrit van de snelweg in Weert arriveerden. Daar stond een politieauto klaar om ons onder begeleiding naar de hal te brengen waar we werden opgewacht door vrienden en familie. Maar het feestje hebben we alleen gevierd met onze bubbel.”

Jullie zijn nog niet ervaren feestvierders hé, wat ging er mis met de champagne?

,,Haha, er was inderdaad een fles kapot gevallen in het kleedlokaal. Daar moeten we nog even op oefenen voor onze volgende prijs. Er waren nog gelukkig genoeg flessen over.”

Vanavond opnieuw tegen Leiden in de play-offs?

,,We gaan weer van ze proberen te winnen. Het blijft een zware tegenstander en ze zullen extra gemotiveerd zijn. Voor ons is alles wat we in play-offs nog bereiken nu bonus.”