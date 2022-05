Druk baasje Hans Weijs jr niet te houden in ELE Rally

ELE RallyHans Weijs jr heeft zaterdag in en rond Son met overmacht de 57ste ELE Rally gewonnen. De Gelderse motorsport ondernemer won in zijn Ford Fiesta R5 negen van de elf klassementsproeven. Nummer twee Kevin van Deijne gaf meer dan een minuut toe op de winnaar.

Hans Weijs jr is een druk baasje. De 35-jarige rallyrijder, die ooit mocht hopen een kans te krijgen in een fabrieksteam, heeft sinds kort niet alleen zijn zinnen gezet op een carrière in het off road rijden, hij is ook actief op het circuit en heeft daarnaast zijn handen vol aan het runnen van het familiebedrijf, dat vooral rallywagens prepareert.

Het maakt dat Weijs meer stoeit met de tijd dan met zijn wagen als het op rallyrijder aankomt. Hij hoopt dit jaar in ieder geval de tijd te hebben om het Nederlands kampioenschap af te werken. In en rond Son liet hij zaterdag in de ELE Rally alvast zien nog altijd één van de snelste, zo niet de snelste rallyrijder van het land te zijn. In een voor hem nieuwe Ford Fiesta R5 gaf hij de concurrentie geen schijn van kans.

Halverwege het evenement maakte nummer twee Kevin van Deijne in zijn gloednieuwe Hyundai i20 R5 zich al geen illusies meer de rally nog te kunnen winnen. ,,Hans is sowieso een goede rijder en iemand die de wagen altijd onder controle heeft. Het heeft dus geen zin om te gaan jagen en te hopen dat hij een foutje maakt.”

Volledig scherm Richard Pex geeft zijn Citroën C# R5 de sporen op de proef in Wintelre. © Frank Laracker / DCI Media

En zo geschiedde het ook. De door Bjorn Degandt genavigeerde Weijs maakte het karwei gedecideerd af. ,,Alleen in de eerste serie van drie klassementsproeven hadden we de auto nog niet goed staan. We hebben de hele set up veranderd en van daaruit zijn we er vol op gegaan”, liet hij na afloop weten. Alleen de uiteindelijke nummer drie Jim van den Heuvel (VW Polo R5) had in de beginfase kans gezien om Weijs een proef af te pakken. Ook in de slotrit op het industrieterrein Ekkersrijt pakte scoorde hij de snelst tijd. Weijs sloot daar af met de vierde tijd.

Bob de Jong, de winnaar van vorig jaar en regerend kampioen, kwam niet verder dan de vijfde plaats. ,,Noem het maar een rampdag”, zei de Hyundia-rijder. ,,Uitrijden en de vijfde plaats vasthouden, meer zat er vandaag niet in.”

Of Hans Weijs jr zijn grootste concurrent wordt in de strijd om de landstitel, is volgens Weijs nog altijd de grote vraag. ,,De klanten gaan voor als het er op aan komt. Als er tijd over is, kan ik zelf rally’s rijden.” Daarnaast is zijn topsport ambitie verschoven naar het off road rijden. Afgelopen winter reed hij in een buggy van Arcane al de Dakar. ,,Mezelf en de auto daarin verbeteren is nu mijn grootste uitdaging.”

Het kan er allemaal op neer komen dat Kevin van Deijne eerder de topfavoriet op het kampioenschap gaat worden dan Weijs jr of De Jong. ,,De uitdaging vandaag was het beter leren kennen van de wagen. Ik moet zeggen dat ik die gaandeweg de rally steeds beter naar mijn hand kon zetten. Qua tijden kwam ik steeds dichter bij Hans in de buurt.” Het feit dat hij de rest gemakkelijk voor kon blijven, doet de man uit het Brabantse Zeeland hopen dat hij dit jaar voor de hoofdprijzen mee kan doen.

Volledig scherm Nummer twee Kevin van Deijne stuift in zijn Hyundai i20 R5 door het Brabantse land. © Frank Laracker / DCI Media