Dubbel succes voor Oranje-Rood in de zaal: mannen promoveren, vrouwen wenden degradatie af

In de nacompetitie van het zaalhockey pakten zowel de mannen als de vrouwen van Oranje-Rood op de slotdag een ticket voor de hoofdklasse zaal van volgend seizoen. De mannen promoveerden naar het hoogste niveau, terwijl de vrouwen hun plek in de hoofdklasse met succes verdedigden.

Vooral bij de vrouwen was het ongemeen spannend in het Topsportcentrum van Almere. In een poule met MOP, Ring Pass Delft en Union moest Oranje-Rood bij de eerste twee eindigen om degradatie uit de hoofdklasse af te wenden. De ploeg van coach Niels de Brouwer begon de dag goed door met 4-1 van Union te winnen door doelpunten van Madelief de Beer, Juul van der Velden, Janneke van de Venne en Carmen Victoria.

In het tweede duel gingen de Eindhovense hockeysters met 2-3 onderuit tegen Ring Pass Delft, waardoor de derde wedstrijd tegen MOP doorslaggevend was. Die ploeg won de eerste twee wedstrijden en ook Ring Pass Delft was nog in de race. Door treffers van De Beer, Van de Venne en Floor Hoogers won Oranje-Rood de clash met MOP (3-1) en Ring Pass Delft pakte de volle buit tegen Union. Hiermee eindigden zowel Oranje-Rood (doelsaldo +4), Ring Pass Delft (+3) en MOP (+2) op zes punten in poule B en mochten Oranje-Rood en Ring Pass Delft feest vieren vanwege het betere doelsaldo.

,,Handhaving in de hoofdklasse is natuurlijk een flinke opsteker, maar we nemen deze dag ook zeker mee als leermoment in de voorbereiding op de veldcompetitie’’, liet Oranje-Rood-keepster Vera Beukers weten.

Na twee duels al bezegeld

De mannenploeg sloeg al in de eerste wedstrijd van de dag een belangrijke slag door in een harde wedstrijd met 4-3 van directe concurrent Kampong te winnen. Jamie van Aart (2x), Gijs van Merriënboer en Job Scheffers zorgden voor de doelpunten. In de tweede wedstrijd werd Laren verslagen (4-1) door goals van Van Merriënboer, Sheldon Schouten en twee maal Pim Haring en daarmee was de promotie naar de hoofdklasse al bezegeld. De laatste wedstrijd tegen Reigers eindigde in 4-4.

Quote Tegen Kampong waren we vooral heel efficiënt en tegen Laren lieten we zien hoofdklas­se­waar­dig te zijn Bram van Rijn, zaalhockeycoach mannen Oranje-Rood

De Eindhovenaren keren daarmee na één jaar afwezigheid terug op het hoogste niveau in de zaal. Coach Bram van Rijn: ,,Uiteraard tof om weer terug te zijn in de hoofdklasse. Tegen Kampong waren we vooral heel efficiënt en tegen Laren lieten we zien hoofdklassewaardig te zijn. De vooraf gestelde hoofddoelen – plezier en intensiteit – willen we in de hoofdklasse doortrekken.’’

Volledig scherm Wout Scheffers van Oranje-Rood (rechts) in duel met Sander de Wijn (Kampong). © Koen Suyk