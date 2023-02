Een bal die buiten over het hek zou vliegen, is bij indoorsoftbal niks waard

Als het veld niet weids genoeg is om een homerun te slaan, kun je dan wel softballen? Zeker wel, al is het indoor ‘echt een heel ander spelletje’, zeggen Kelly Bezems van Twins uit Oosterhout en Isa Los (Roef! Moergestel), die tussen hun wedstrijden door de verschillen bespreken.

Softbal is zo’n typische ‘mooi weer’-sport. Een nat of bevroren veld is onbespeelbaar en het spel zelf vrij statisch. ,,Het is nu sowieso te koud voor je spieren en voor de knuppels. Ja dat materiaal sla je dan sneller kapot”, legt Kelly Bezems in Optisport Sporthuis Reusel uit.

De 21-jarige Oosterhoutse doet dit weekeinde met Twins mee aan het indoortoernooi van de Moergestelse hoofdklasser Roef!, ter voorbereiding op het seizoen dat op 15 april begint. Net als Isa Los (25) van de organiserende vereniging geeft Bezems graag een woordje uitleg bij de wedstrijden. Want in een beperkte ruimte softballen gaat met aangepaste spelregels ook de pro’s prima af.

Quote Deze ballen komen echt anders van je knuppel af Kelly Bezems (21), softbalster Twins

Er wordt gespeeld met een zachte bal zodat het interieur niet beschadigd kan raken. Wennen is dat voor de speelsters wel. ,,Deze ballen komen echt anders van je knuppel af”, zegt Bezems. ,,Ze spinnen net verschillend, stuiteren drie keer zo hoog op”, vult Los aan.

En de bal kan via de wand terug het veld in kaatsen. Overdekt een homerun slaan gaat niet. Ramt de bal de muur, dan kan het als een (twee)honkslag tellen. Het dak mag dan weer niet geraakt worden. ,,Een bal die buiten over het hek zou vliegen, is hier niks waard. En twee keer plafond is uit”, aldus Los.

Rechtsveld ontbreekt

Verdedigend staan er zeven speelsters tussen de lijnen. In de sporthal ontbreekt namelijk het rechtsveld. Het kleinere speelterrein is zo ingericht omdat er statistisch meer rechtshandige slagvrouwen zijn. De afstand tussen de vastgetapete honken is ook korter. ,,Daar kun je dan weer gebruik van maken door meer te stelen”, zegt Los.

Dat gebeurt meer met snoekduiken dan met slidings. Een gymzaalvloer is ook wat anders dan gravel en gras, merkt Bezems. ,,Ik ben de hele tijd mijn schoenen aan het afvegen aan mijn sokken om grip te krijgen.”

Quote Agressie­ver spelen, de eerste mooie bal gelijk aanvallen, want voor je het weet zit je weer op de bank Isa Los (25), softbalster Roef!

Een wedstrijd duurt hier 55 minuten in plaats van de gebruikelijke zeven innings. ,,Je begint met één slag en één wijd, waardoor je gedwongen wordt om meteen te slaan en niet kunt afwachten”, aldus Bezems. Dit trucje versnelt het spel aanzienlijk. Los: ,,De tactiek moet proactief zijn. Agressiever spelen, de eerste mooie bal gelijk aanvallen, want voor je het weet zit je weer op de bank.”

Winterdip voorkomen

Voor zomersporters is het vooral belangrijk om bezig te blijven en een winterdip te voorkomen. ,,Zelf slaan, live pitching zien”, zegt Los. ,,Soms merk je dat binnen iets werkt, dan kun je dat buiten ook uitproberen. Het is mooi om zo naar het seizoen toe te werken.”

Tekst loopt verder onder de foto

Volledig scherm Kelly Bezems aan slag voor Twins. © Juan Vrijdag / DCI Media

De eersteklasser uit Oosterhout traint ’s winters drie keer in de week binnen. ,,Vooral conditie opbouwen en techniek. De ene training richten we ons op het fielden, de andere op het slaan”, aldus allround-speelster Bezems, die aangeeft dat Twins een jong team heeft.

,,Daarom is het zo fijn dat we elkaar tijdens zulke toernooien al beter leren kennen en lol kunnen hebben samen. Ik denk dat we veel groeimogelijkheden hebben. Het doel is de top vier bereiken in de eerste klasse, dus de helft van de wedstrijden gewoon winnen.”

Bij hoofdklasser Roef!, de landskampioen van 2019, zwaaiden routiniers Wies Ligtvoet en Kim Donkers af en kwamen er wat Belgen en talenten zoals de 16-jarige Bente Zwanenburg voor terug. ,,Ik heb wel het gevoel dat we al een team zijn”, aldus Los. ,,Dat is ook de kracht van Roef!, daarom noemen we onszelf wolfpack.”