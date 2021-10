Een Eindhovense ‘rotploeg om tegen te spelen’ staat bovenaan in de korfbalcompetitie: ‘Ik ben blij dat ik nu voor ze speel’

DSC uit Eindhoven won zaterdag in de hoofdklasse B veldkorfbal met 25-20 van Dalto. Geïnspireerd door haar zusje met het syndroom van Down, scoorde DSC-speelster Pia Donkers (26) vier keer. ,,Vera laat me zien, dat je niet veel nodig hebt om gelukkig te zijn.”