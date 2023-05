Eén goede vraag helpt handballer Luuk Santing nog steeds verder: ‘Het blijft een gevoelige sport’

Wat moet ik doen om beter te worden? Het is misschien wel de belangrijkste vraag die handballer Luuk Santing tot nu toe heeft gesteld. Hij zit op dat moment bij EHV én traint extra bij de Limburgse handbalschool. ,,Een soort van verplichting als je in contact wil komen met de Oranje-selecties.” Mede door zijn vraag heeft hij nu 16 jeugdinterlands op zijn naam staan.

Op zijn zestiende valt Luuk Santing op. Door zijn spel bij EHV én zijn arbeid bij de handbalschool. Het levert hem een uitnodig op van de bondscoach. Maar die verkiest uiteindelijk twee andere speler boven hem. Het zorgt ervoor dat hij een van de belangrijkste vragen van zijn leven stelt: wat moet ik doen om beter te worden?

Die vraag is niet aan dovemans oren gericht. Hij krijgt van de bondscoach een lijstje met verbeterpunten mee. Werk aan je aanvallende kwaliteiten, is de boodschap. ,,De twee anderen waren, net als ik, sterk in de een-op-een. Ik moest mezelf meer onderscheiden als tweedelijnspeler.” Hij gaat er direct mee aan de slag.

Handbalfamilie

Het was een kwestie van tijd voordat Santing zichzelf zou tonen in de handbalzaal. Met twee handballende ouders was de keuze snel gemaakt. Op vijfjarige leeftijd ging hij daarom naar EHV, direct na zijn afzwemmen. Zwemdiploma’s eerst, vonden ze bij hem thuis.

De linkeropbouwer stond voor een belangrijke stap toen hij voor het eerst in contact kwam met het nationale jeugdteam. Na tien jaar bij EHV werd het tijd voor een nieuwe uitdaging. ,,Ik heb daar geleerd wat ik kon leren”, legt Santing uit. ,,Op een gegeven moment vertelden ze me bij de club dat als ik verder wilde, het tijd was om verder te gaan kijken.” Dat vond hij lastig, want bij de club uit Strijp kende hij iedereen. Een handbalfamilie. ,,Maar ik wist ook dat ik het maximale uit mijn carrière wilde halen.”

Ik heb nu op mijn negentien­de liever een belangrij­ke­re rol in de Be­Ne-Lea­gue, dan een bijrol in Duitsland Luuk Santing

En dus ging de Veldhovenaar naar het Limburgse Herpertz Bevo, een club met een topsportafdeling die uitkomt in de BeNe-League. Door de hoge intensiteit is zijn aanvalsspel flink verbeterd, vertelt Santing. Daardoor werd hij een veelzijdigere speler. Het gevolg: na zijn tweede proeftraining kwam hij wél in de selectie van het nationale jeugdteam. Hij moet er even over nadenken: sindsdien heeft hij zestien jeugdinterlands achter zijn naam. Met onder meer wedstrijden in Duitsland, Portugal, Slowakije, Letland. En afgelopen zomer stond hij in Bulgarije op het EK onder-20.

Buitenland

Vraag een Nederlandse handballer naar zijn dromen en ambities en een stap naar Duitsland of Frankrijk komt al snel ter sprake. Is zo’n stap een vereiste voor een geslaagde carrière? ,,Dat is afhankelijk van wat je slagen vindt”, vertelt Santing. ,,Ik heb nu op mijn negentiende liever een belangrijkere rol in de BeNe-League, dan een bijrol in Duitsland. Ik ben hier namelijk nog niet uitgeleerd.”

Daar zal hij zich de komende jaren dan ook op focussen, net als het afmaken van zijn studie werktuigbouwkunde aan de TU Eindhoven. Een maatschappelijke basis blijft namelijk belangrijk. ,,Het blijft een gevoelige sport. Als je meerdere keren je kruisband scheurt, kun je het eigenlijk wel vergeten.”

Volledig scherm ED20230512-0013 Panningen - wedstrijd Bevo - Red-Rag/Tachos in Sportcomplex De Heuf.. Gele shirt nr 18 Luuk Santing © DCI Media