Een nestor is weer de beste bij het NK waterskiën in Handel: vereniging wil EK in 2023 op de Rooye Plas

Het slotonderdeel bij het springen vanaf een schans van 1 meter 65 hoog won hij zondagmiddag met 37 meter en 10 centimeter. Zowat acht meter verder dan nummer 2 Tycho Hof. Bij de vrouwen won Sofie van Bergen uit het Groningse Paterswolde het overall kampioenschap.

Eerder op de dag prolongeerde School zijn titel al op het onderdeel slalom. ,,Voor de achtste keer, schat ik, maar pin me daar maar niet helemaal op vast.” School grossiert in titels. Hij won op de onderdelen slalom, tricks, sprong en overall ongeveer twintig nationale kampioenschappen. ,,Maar ik voel de hete adem van onze jonge talentvolle waterskiërs steeds meer in mijn nek”, geeft School aan, die ook nationaal trainer bij Oranje is. ,,We gaan met negen jonge waterskiërs naar het EK bij de jeugd in Griekenland; voor mij een record.”

15-jarige talent

Eén van die talenten is de 15-jarige Wessel van der Wijst uit Loosbroek, die dit weekend met twee persoonlijke records Nederlands kampioen bij de onderdelen slalom en figuren voor de jeugd onder de 17 werd. ,,Ik wilde bij de tricks eigenlijk anderhalve draai van 540 graden maken, maar dat is me helaas niet gelukt. Ik viel op het laatste moment, maar ben heel tevreden. Mijn record staat op 17 meter en 40 centimeter.”

Het nationale record springen van exact zestig meter staat al heel lang op naam van Marco de Bruijn uit Gemert. Zijn broer Frank uit Handel was dit weekend speaker bij het NK. ,,Een record dat nog uit 2002 stamt. Dat waren nog eens andere tijden. We hadden een groepje. Dan stimuleer je elkaar. Freek (School red.) moet het nog vaak in z’n uppie doen. Dat maakt het lastiger om stappen te maken, maar de nieuwe jeugd komt eraan. Mijn record springen? 57 meter en 80 centimeter. Vaak achter iemand anders ja, ik was een soort van Joop Zoetemelk van de waterski.”

Waterskivereniging De Rooye Plas in Handel streeft in de nabije toekomst naar ver, verder en het verst. De waterplas is afgelopen jaar 135 meter langer geworden en meet nu ongeveer 635 meter. ,,Daar zijn we twintig jaar mee bezig geweest”, weet School, die ook beheerder bij de Rooye Plas is. ,,We zijn eindelijk klaar. We testen nu tijdens het NK geavanceerde meetapparatuur. We hopen het Europees kampioenschap waterskiën binnenkort naar Handel te halen. We gaan voor 2023.”

Voorzitter Piet Jongepier van de Nederlandse Waterski en Wakeboard Bond (NWWB) tempert het EK-enthousiasme een beetje. ,,Volgend jaar is nu al redelijk onzeker”, zegt hij. ,,Meestal zijn die EK’s en WK’s al langere tijd afgedekt. We steunen als bond een eventuele kandidatuur van de Rooye Plas voor een EK. Zo’n Europees evenement zorgt voor uitstraling naar je eigen sporters. De internationale bond stelt hoge eisen. De Rooye Plas kan daar nu zeker aan voldoen. Trouwens: het EK waterskiën aan een kabel staat eind deze zomer in de IJzeren Man bij Weert eerst nog op stapel.”

De uitslagen:

Slalom vrouwen: Eva van Bergen, Slalom mannen: Freek School (Handel), Tricks vrouwen: Dominique Korsten, Tricks mannen: Matthijs Korsten, Sprong: vrouwen: Eva van Bergen, Sprong mannen: Freek School (Handel), Overall vrouwen: Sofie van Bergen, Overall mannen: Freek School.