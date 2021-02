Een nieuwe crossmotor staat bij Eline Burgmans eerst twee weken in de woonkamer: ‘Even al dat moois bekijken’

Ze was op. Het seizoen 2018-2019 had een behoorlijke uitwerking op Eline Burgmans, die dertiende overall in het EK werd en 21ste in het WK. ,,Polen, Frankrijk, Tsjechië, Duitsland en Portugal in een maand. Bijna niet te doen. Ik verheugde me op een paar maanden rust”, zegt Burgmans, die samen met haar ouders en zus Gina in Lommel woont.