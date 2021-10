Een voorstelrondje: deze toplopers starten in Marathon Eindhoven

Silas Too (startnummer 1)

Silas Too is een ervaren loper die in 2018 nog op een vierde plek eindigde in de marathon van Eindhoven. Toen zette de Keniaan een tijd van 2.08,33 neer. De 27-jarige Too wil deze zondag een betere tijd realiseren. ,,We gaan voor 2.05 of 2.06”, vertelt de Keniaan tijdens de persconferentie in het Pullman hotel in Eindhoven. Zijn persoonlijke record (pr) staat op 2.08,26.

Shumay Solomon Mogos (2)

Komt uit het Oost-Afrikaanse Eritrea en heeft al een marathonoverwinning op zijn naam staan. In 2018 won hij de Italiaanse marathon van Padova met een tijd van 2.12,23, dit is tevens zijn pr. De 24-jarige Eritreeër liep in zijn thuisland in 2014 zijn pr op de halve marathon: 1.01,09.

Timothy Kiplagat Ronoh (3)

Keniaan Timothy Ronoh liep in 2018 zijn pr op de halve marathon: 1.02,26. Is een Geheimtipp van koersdirecteur Marc Corstjens.

Alfred Koech (4)

In Kenia is Alfred Koech een inspiratie voor velen. Hoewel hij ervan droomde om topatleet te worden, haalde hij in 2019 zijn bachelor of arts degree in social science, vertelt hij in een interview met Chams Media TV. Dit deed hij ver van huis. De studie volgde hij namelijk in Perth, Australië. Ook heeft de Keniaan een stichting waarin hij jonge atleten in Kenia helpt. Zijn pr rende hij in 2019 tijdens de marathon van Linz. Zijn tijd was 2.17,45. Volgens Corstjens kan hij veel sneller. Twee weken geleden stapte hij in Madrid na dertig kilometer uit met maagklachten.

Meseret Aragaw Yitbarek (5)

De beste prestatie van de Ethiopiër dateert uit 2019. Toen won Yitbarek namelijk de Andersen Marathon in het Deense Odense. Hij zette een tijd neer van 2.16,27. Zijn pr op de halve marathon rende de Ethiopiër ook in Denemarken. In 2018 liep hij een tijd van 1.03,52 de halve marathon van Kopenhagen.

Martin Kosgey (12)

De ervaren 32-jarige Keniaan loopt normaal gesproken in Frankfurt, maar deze Duitse marathon gaat dit najaar niet door. Heeft met 2.06,41 het snelste persoonlijke record achter zijn naam staan. Hij liep een keer eerder in Eindhoven. In de verregende editie van 2013 werd hij zeventiende, nog achter Nederlands kampioen Patrick Stitzinger.

Tempomakers

Dat zijn de Kenianen Gevin Kerich, Simion Ewar Kameto, Michael Kimani Kamau en Ruben Winderickx uit België.

Bekijk hieronder de reportage van het Eindhovens Dagblad over de Marathon Eindhoven, die voor het eerst sinds de coronapandemie weer doorgaat.