Eens een 'rotkind' uit een volkswijk, nu een van de betere MMA-vechters: 'Mijn zus dacht: dit gaat de verkeerde kant op’

Met uitslagen Eindho­venaar Michael Beuwer laat zich van zijn beste kant zien met derde plaats L’Avant Sylvestre­cross

Twee weken na zijn winst in de Driedorpencross in Sint-Oedenrode is Michael Beuwer zondag op de derde plaats geëindigd bij de sterk bezette L’Avant Sylvestrecross in Reusel. De atleet uit Eindhoven van Gewoon Lekker Rennen moest Dennis de Freytas en de Belg Ruben Geys voor zich dulden.

11 december