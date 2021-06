Eerselse ‘Bartje’ begon bij De Meppers, maar nu vragen Major League-miljonairs hoe ze moeten trainen

PSV Vrouwen verliest van Ajax en ziet landstitel naar FC Twente gaan

23 mei De voetbalsters van PSV grijpen weer naast de landstitel in de eredivisie. De Eindhovense ploeg van trainer Rick de Rooij verloor in Amsterdam met 3-2 van Ajax, terwijl koploper FC Twente in de slotfase wel van ADO Den Haag won: 1-0.