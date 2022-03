Eerste WK Indoor kent hobbelige aanloop voor Tim Verbaandert: ‘Na die onzekerheid toch een prima race’

Atleet Tim Verbaandert heeft zich vrijdag bij de WK indooratletiek in Belgrado niet kunnen plaatsen voor de finale van de 3000 meter. De 21-jarige Veldhovenaar werd in zijn serie achtste in 7.56,61 minuten. ,,Het was niet de uitschieter waar ik op hoopte. Het was dus niet meer, maar zeker ook niet minder dan wat ik waard ben.”

De aanloop was hobbelig voor Tim Verbaandert, die bij Eindhoven Atletiek traint in de groep van zijn vader Ton. Pas dinsdagmiddag hoorde de Veldhovenaar dat hij mocht afreizen naar de Servische hoofdstad, terwijl de Nederlandse atletiekploeg woensdagochtend vloog.

Het probleem was dat Verbaandert de 3000-limiet had gelopen in een wedstrijd in Dortmund over 2 mijl. World Athletics accepteerde zijn inschrijving door de Atletiekunie niet omdat de baan na het verleggen van de startstreep niet opnieuw opgemeten was. Zijn management Bizz-Sports en trainingsadviseur Carel van Nisselroy moesten al hun connecties aanwenden om uiteindelijk via een officiële meting Verbaandert met dat certificaat alsnog startgerechtigd te krijgen.

Quote Ik laat toch zien dat ik met een imperfec­tie in de voorberei­ding er op de wedstrijd­dag kan staan Tim Verbaandert (21), Eindhoven Atletiek

,,Ze zijn er een week mee bezig geweest”, blikt de hardloper telefonisch vanuit het atletenhotel terug. ,,Ik kreeg al een belletje van Ad Roskam (technisch directeur Atletiekunie, red.) dat het niet ging lukken. Maar mijn eigen team heeft niet opgegeven, ook al werd het een kwestie van uren. Met die onzekerheid in het achterhoofd was dit toch een prima race. Ik laat toch zien dat ik met een imperfectie in de voorbereiding er op de wedstrijddag kan staan.”

Tweede versnelling kost hem de kop

Voor het eerst was Verbaandert na een internationaal kampioenschap tevreden over zijn eigen optreden. Tactisch was er ook niet veel op zijn lopen aan te merken. Na een jojo-race kostte de tweede forse versnelling hem twee rondes voor het einde de kop. ,, We hadden geen snelle race, het was echt aanzetten of inhouden en heb daardoor redelijk wat buitenom moeten lopen”, aldus Verbaandert na zijn mondiale seniorendebuut.

,,Ik heb het op het goede moment geprobeerd, maar iedereen had eigenlijk hetzelfde idee. Normaal als ik mijn versnelling inzet, ben ik de enige die dat kan. Nu konden anderen mee én nog een keer versnellen. Dan merk je wel dat dit veld een heel stuk sterker is dan waar ik tot nog toe in heb gelopen. Op het einde kwam ik net wat tekort.”

