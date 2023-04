Eigenlijk is ze voor Ajax, maar deze spits maakt voor PSV haar doelpunten: ‘Ben hier op m'n plek’

Het gaat snel met Fleur Jansje Margaretha Stoit uit Leerdam. Begin april tekende de aanvalster van PSV een contract tot medio 2025 in Eindhoven. Een week later was Stoit onderdeel van de selectie van Oranje onder negentien jaar dat een plaats op het EK in België deze zomer afdwong.

Het is pas drie jaar geleden dat ze aangaf ervan te dromen om bij een grote club te spelen en in het Nederlands elftal naam te maken. ,,Mijn moeder had aanvankelijk moeite om me op voetbal te laten”, vertelt de talentvolle speelster met een stevige glimlach. ,,Dat het dan vervolgens heel hard gaat, is heel mooi om te ondervinden. Ik kan je wel zeggen dat ik al heel wal leuke dingen heb meegemaakt in mijn voetballeventje.”

Eigenlijk voor Ajax

Toch had het niet veel gescheeld of Stoit (19) had een tijdje terug de overstap naar de concurrent uit de hoofdstad gemaakt. ,,Ik heb een aantal jaren geleden wel eens gezegd dat Ajax mijn favoriete club was. Verder niet hoor. Maar ja, wat wil je als je opa een rasechte Amsterdammer is. Nee, ik ben bij PSV helemaal op mijn plaats sinds ik in 2020 hier terecht ben gekomen.”

De talentvolle spits heeft op een kille dinsdagavond zojuist met haar teamgenoten van Oranje het laatste EK-kwalificatieduel tegen Finland met succes afgerond. Nederland bleef in de kwalificatiereeks ongeslagen. België (2-1), Bulgarije (5-0) en Finland (2-0) werden verslagen. Tegen Bulgarije scoorde Stoit eerder tijdens het toernooi een loepzuivere hattrick. ,,Ik leer bij PSV als spits heel veel van Joëlle Smits en praat ook regelmatig met Siri Worm over allerlei voetbalzaken. Ze helpen me met hun ervaring daar waar ze kunnen. Dat probeer ik, naast PSV, natuurlijk ook in praktijk te brengen bij het Nederlands elftal. Ik denk dat we met deze groep tijdens de eindronde een heel goede kans maken om de Europese titel te pakken, mits we zo hard blijven werken als we tot nu toe hebben gedaan.”

Tegen Telstar maakte ze op 24 maart als invalster voor Zera Hulswit - ook al een jeugdig talent uit de opleiding - haar eerste doelpunt in de hoofdmacht van PSV. ,,Toen ik mijn contract tekende, nadat ik op De Herdgang een heel opleidingstraject had doorlopen, was ik echt trots. Ik voel me hier echt thuis. De eerste goal is gemaakt. Voor de komende jaren wil ik nog veel doelpunten in het PSV-shirt scoren en belangrijk zijn voor het team.”

Zaterdag speelt PSV de halve finale van het KNVB-bekertoernooi tegen ADO Den Haag. Zondag komen de beloften van PSV in de andere halve finale uit tegen FC Twente. Voor beide Eindhovense teams mag Stoit nog uitkomen. ,,Geen moeilijke keuze”, reageert ze snel op de vraag waar ze het liefst speelt. ,,Natuurlijk eerst met de hoofdmacht minuten maken en hopen dat ik dan een dag later met de beloften ook nog mee mag spelen. Dat is echt gaaf. En natuurlijk dromen van een finale tussen beide PSV-teams. Dan komt de beker sowieso in de prijzenkast van PSV terecht.”