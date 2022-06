Einde aan succesverhaal Apollo, mannen gaan in hoofdklasse handballen

,,We hebben het er als spelersgroep over gehad en zijn tot de conclusie gekomen dat we de eerste divisie het beste gedag konden zeggen. Daar zijn uiteenlopende redenen voor, maar de belangrijkste zijn toch wel de tijd en energie die we erin stopten”, licht Apollo-speler Rob van der Linden (27) het besluit toe.

,,Een aantal spelers zitten in een levensfase waarin ze andere dingen belangrijker vinden. Door corona is dat voor velen ook nog duidelijker geworden. De lange reistijden naar uitduels werden ook een probleem, naast het feit dat 30 wedstrijden per seizoen er bij sommigen ook lichamelijk flink inhakte met diverse blessures tot gevolg. De meeste jongens willen liever weer wat dichter bij huis en op een wat lager niveau spelen. Iets minder het gevoel van moeten en meer fun dus; vandaar de keuze voor de hoofdklasse. Dat heeft ook consequenties voor spelers die wel nog op een hoger niveau willen uitkomen. Zo vertrekt Stan Bontjes naar PSV, dat eredivisie gaat spelen.”

Hoogtepunt voor de club

Dat Apollo drie seizoenen geleden in de eerste divisie terechtkwam, was een absoluut hoogtepunt voor de club uit Son. Van der Linden daarover: ,,De afgelopen tien jaar zijn we vanuit de derde districtsklasse helemaal opgeklommen naar de eerste divisie. Voor Apollo was dat een ongekend succes. Dit seizoen eindigden we keurig als twaalfde. Daar zijn we trots op. Als team vonden we het ook geweldig dat we van dit niveau hebben mogen proeven. Het was voor iedereen een megagave ervaring. Dat pakt niemand ons meer af.”

De gedachten van Van der Linden dwalen af naar twee seizoenen terug toen Apollo stuntte in de strijd om de landelijke handbalbeker en daarin de kwartfinale bereikte. ,,Daarin zouden we spelen tegen BeNe-league-club Aalsmeer, maar die wedstrijd is vanwege het uitbreken van de coronacrisis nooit gespeeld. Heel jammer, maar we staan wel in de geschiedenisboeken als kwartfinalist. Maar nu is het dus mooi geweest en gaan we lekker in de hoofdklasse ballen.”