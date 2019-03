Einde kickbokscarrière voor ongeneeslijk zieke Robbie Hageman

Na de operatie gaan de artsen bekijken of het gezwel bestraald moet worden. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de carriere als kickbokser van Hageman definitief voorbij is. Contactsport is hem door de doktoren verboden. ‘Zoals het nu is, gaat Robbie er niet aan dood. De toekomst zal uitwijzen wanneer het weer gaat groeien en of het dan weer te behandelen is. Voor ons als ouders, broer, schoonvader en zijn gezin in het natuurlijk een klap als je zoon midden in het leven staat en we dit te horen krijgen’, vervolgt vader Hageman.