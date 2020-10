Einde van een tijdperk: GP motorcross verkast van Valkenswaard naar Arnhem

De MXGP-wedstrijd in Nederland blijft wel behouden, vertelt Roos. ,,We hebben wel een overeenkomst gesloten voor volgend jaar", maakt Roos bekend. ,,Weliswaar niet in Valkenswaard, maar in Arnhem", stelt Roos, die niet uitsluit dat Valkenswaard na volgend jaar terugkeert. ,,We kijken het dit jaar aan. Mocht Valkenswaard weer een optie worden, dan gaan we daar mogelijk weer naartoe. Is dat niet het geval, dan gaan we voor een meerjarig traject met Arnhem.”