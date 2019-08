Einde voor Alecto Cycling Team

WK ROEIEN TU/e studente Lisa Scheenaard naar WK-finale en Spelen: ‘Dit was de belangrijk­ste race van de laatste vier jaar’

15:40 Lisa Scheenaard, studente aan de TU/e, heeft zich bij het WK roeien in Oostenrijk geplaatst voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Scheenaard roeide vrijdagochtend in de dubbeltwee samen met Roos de Jong naar de derde plek in de halve finale. Dit was voldoende voor het bereiken van de finale (zondag) en het grijpen van het ticket voor de Olympische Spelen.