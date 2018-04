Eindelijk goud voor Eindhovense roeister Lisa Scheenaard

De Eindhovense Lisa Scheenaard is Nederlands kampioen geworden bij de Dames Elite Skiff. Al vier keer eindigde ze op de tweede plaats, maar vandaag kon ze eindelijk de gouden medaille in ontvangst nemen. De 29-jarige roeister won op de Bosbaan de twee kilometer lange wedstrijd in een tijd van 7:27,02.

Scheenaard schoot in het begin goed uit de startblokken en pakte in de eerste vijfhonderd meter meteen al een kleine voorsprong. Gedurende de wedstrijd bouwde ze deze langzaam uit en na 1500 meter was Roos de Jong de enige concurrent die haar nog van een overwinning af kon houden. De Jong haar eindsprint bleef uit en Scheenaard roeide relatief makkelijk naar de eerste plaats toe.

De Eindhovense roeister van Studenten Roeivereniging Thêta was na afloop in extase. ,,Ik ben heel blij dat ik eindelijk win, na vier keer tweede te zijn geworden is dit wel een extra lekker gevoel. Ik heb de wedstrijd continu onder controle gehad en was alert op elk moment van gevaar."