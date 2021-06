Eindelijk olympisch examen voor Brabantse synchroonzwemtweeling De Brouwer

DEZE WEEK IN 1996 Springrui­ter Henk van de Pol won in 1996 de Eindhoven­se derby: ‘Ik heb toen veel pilsjes gedronken’

23 mei De derby is allang niet meer hoofdact van CSI Eindhoven. De loodzware proef was dat wel in 1996, toen Eindhovenaar Henk van de Pol (53) het thuispubliek in vervoering bracht.