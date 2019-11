Eindhoven haalt EK Squash 2020 binnen

De organisatie van het kampioenschap is in handen van de Nederlandse Squash Bond, Squash Time Eindhoven en pakketdienst DPD, die zich als hoofdsponsor heeft verbonden aan de sport. Het is zeven jaar geleden dat een EK Squash in Nederland werd gehouden, in 2013 was Amsterdam gastheer. ,,Door het EK Squash in 2020 naar Nederland te halen, hopen we nog meer mensen te interesseren voor de sport. Iedereen is welkom: jong, oud, groot squashfan of gewoon geïnteresseerd en nieuwsgierig naar de sport”, aldus Sven Wouters, directeur van de squashbond.