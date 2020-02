Eindhoven Kemphanen na verlenging naar halve finale play-offs

Rosmalense club laat topdam­sters uit Oostblok vijf keer per jaar invliegen: ‘Meteen onze beste speelsters’

17 februari Wat een Wit-Russische tweeling en een Oekraïense zo’n vijf keer per jaar naar Rosmalen brengt? Dammen! Het drietal, dat tot de wereldtop in het vrouwendammen behoort, speelt met enige regelmatig competitiewedstrijden voor Excelsior, de grootste damclub van Brabant. En ze leven goed van de sport, zeker omdat ze scherp naar de kosten kijken. ,,We zijn echte professionals.”