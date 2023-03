Eindhoven Kemphanen zet belangrijke stap richting titel: ‘Niets mooier dan kampioen worden voor eigen publiek’

De ijshockeyers van Eindhoven Kemphanen hebben een belangrijke stap gezet richting de titel door met 1-3 te winnen van Tilburg Trappers. Zondagavond is het tweede duel in Eindhoven.

Wie deze week over de wandelstraat van Stappegoor loopt, zou bijna vergeten dat het Tilburgse sportcomplex ook plaats biedt aan een atletiekvereniging, zwembad en het voetbalstadion van Willem II. Onder aanvoering van mascotte Bucky Buckaroo, een Canadees hert dat met zijn tanden een gevoel van onoverwinnelijkheid uitstraalt, is Stappegoor de afgelopen dagen veranderd in een ijshockeywalhalla.

Zo ook vrijdagavond, drie dagen nadat het Zuid-Duitse Peiting op bezoek kwam bij het selectieteam van Tilburg Trappers. Langs het straatje Achter de IJsbaan lopen toeschouwers naar de eredivisiefinale tussen het toekomstteam van Trappers en Eindhoven Kemphanen. Knoeien met verfrommelde wedstrijdkaartjes is niet nodig, de toegang is gratis.

Eindhoven Kemphanen bewaart goede herinneringen aan deze ijshal. De Eindhovense ijshockeyers wonnen hier in de reguliere competitie met 1-4. Omdat Trappers uiteindelijk een plekje hoger eindigde op de ranglijst, bepaalden zij de speeltijden voor de finaleronde. Zij hebben daardoor het thuisvoordeel in de best-of-three, wat volgens Kemphanen-aanvoerder Damian Kluijtmans een extra drijfveer is om het kampioenschap in twee duels te beslissen. ,,Niets is mooier dan kampioen worden voor eigen publiek.”

Blessuregolf

Het was niet vanzelfsprekend dat Kemphanen de finale zou halen. Door een blessuregolf heeft de verdedigingslinie het de afgelopen weken zwaar te verduren gehad. Mede dankzij een dosis improvisatiewerk werd koploper Amsterdam Tigers in de laatste halve finale verslagen (1-3). De beslissing viel pas in de slotseconden, nadat aanvoerder Kluijtmans van afstand in een leeg doel scoorde. Een eeuwigheid, dat is hoe lang de vijf tellen dat de puck onderweg was leken te duren, vertelt Kluijtmans.

Zo lang als die puck toen onderweg leek te zijn, zo snel kwam de Brabantse derby vrijdagavond tot ontbranding. Al na anderhalve minuut keek Kemphanen tegen een achterstand aan, maar Damian Kluijtmans trok de score nog geen zestig seconden later weer gelijk. Hij schoot zuiver in de bovenhoek nadat hij zichzelf knap had vrijgespeeld. Jowin Ansems, de beste doelman van de eredivisie, had geen kans.

Hoewel de Eindhovense verdedigingslinie daarna meermaals kwetsbaar leek, begon de ploeg toch met een voorsprong aan de derde periode. Dat was te danken aan topscorer Rastislav Veres, die er vlak voor de laatste pauze 1-2 van maakte. De voorsprong had op geen beter moment kunnen komen, want aan de andere kant belandde even daarvoor een hard schot van dichtbij op de paal.

Net als tegen Tigers stond Kemphanen in de slotfase onder druk bij een kleine 1-2 voorsprong. De slotfase vertoonde daarmee gelijkenissen met de wedstrijd in Amsterdam, maar in de slotminuut veranderde dat in een halve kopie. Want weer was het aanvoerder Kluijtmans die de 1-3 zachtjes binnenschoof. Ditmaal geen twintig, maar zestig seconden voordat de laatste zoemer klonk.