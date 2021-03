Eindhovenaar Bogers imponeert tijdens internationale crosswedstrijden

Brian Bogers en Glenn Coldenhoff hebben in aanloop naar de start van het WK motorcross behoorlijk indruk gemaakt in internationale wedstrijden. Eindhovenaar Bogers won in Spanje beide manches van het Spaans kampioenschap met overmacht. Coldenhoff uit Oss won een wedstrijd en werd een keer derde.

Met de start van het WK in mei, zijn niet alle WK-toppers al van plan om te laten zien waar ze staan. Zowel Coldenhoff als Bogers wisselden van team en motor en mede daarom kwamen zij wel in actie.

Coldenhoff maakt beste indruk in Italië

Coldenhoff reed voor de tweede week op rij in het sterk bezette Italiaanse kampioenschap. Na vorige week een keer tweede en derde te zijn geworden, won hij zondag in Alghero de MX1-manche. Hij versloeg onder meer Thomas Kjer Olsen en teamgenoot Ben Watson en pakte zijn eerste zege voor het Yamaha-fabrieksteam dat vanuit Bergeijk wordt gerund.

In de superfinale, waarin zowel MX2- als MXGP-rijders in actie komen, moest hij de koppositie laten aan Romain Febvre. De wereldkampioen van 2015 had de MX1-manche laten lopen en ging volle bak in de laatste manche van de dag. Niettemin liet Coldenhoff zien er uitstekend voor te staan door in de slotfase aan te zetten en nog een inhaalpoging te wagen. Na de inmenging van enkele achterblijvers verloor Coldenhoff een plekje aan Olsen, die zelfs Febvre nog voorbij ging voor de zege.

Bogers domineert in Spanje

Eindhovenaar Bogers kwam met zijn GasGas-machine voor het eerst in actie in een wedstrijd. Dat deed hij tijdens het minder zwaar bezette Spaanse kampioenschap. Beide manches werden gedomineerd door de nummer 10 van het WK van vorig seizoen, die de nummer twee, José Butron, in beide manches op meer dan twintig seconden reed.

Herlings nog niet in actie

Bogers en Coldenhoff waren in beide kampioenschappen de enige Nederlandse troeven op het hoogste niveau. Jeffrey Herlings liet in een eerder stadium al weten nog even te wachten met racen. Naar verluidt vertrekt de viervoudig wereldkampioen komende week naar Spanje voor een trainingskamp met KTM.

Volledig scherm Glenn Coldenhoff. © Monster Energy Yamaha Factory Racing/Bavo Swijgers