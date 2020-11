Eindhovenaar De Koning doet ook op zijn 80ste nog moeiteloos voor hoe je het best over de horden springt

Hij trainde 33 jaar de wedstrijdatleten van PSV. In 1998 stapte hij over naar GVAC uit Veldhoven. Even later nam hij ook de atleten van het Bestse Generaal Michaëlis onder zijn hoede. De trainingen liggen grotendeels stil vanwege corona. Dat bevalt De Koning niet: ,,We gaan normaal gesproken ook nog eens elke zondag lopen in de bossen bij de Hut van Mie Pils. De groep bestaat uit een stuk of zeven atleten van zowel GM als GVAC. Vroeger waren het er dertig. Na de training rijden we naar mijn huis in Blaarthem. Koffie drinken.”