Eindhovenaar Mandigers gooit onvervalste 9-darter op BDO-toernooi

Meerdere trainers Eindhoven Atletiek staan vierkant achter Robert de Wit: ‘Er is een vies spelletje gespeeld’

22 februari Meerdere trainers van Eindhoven Atletiek spreken schande van de manier waarop Robert de Wit door de club aan de kant is gezet. Denny Kreekel verklaart zich solidair en legt zijn taken per direct neer, Theo Basstein gaat vooralsnog door. ,,Het is allemaal flink opgeblazen”, benadrukt Kreekel.