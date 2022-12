Eindhovenaar Michael Beuwer laat zich van zijn beste kant zien met derde plaats L’Avant Sylvestrecross

Met uitslagenTwee weken na zijn winst in de Driedorpencross in Sint-Oedenrode is Michael Beuwer zondag op de derde plaats geëindigd bij de sterk bezette L’Avant Sylvestrecross in Reusel. De atleet uit Eindhoven van Gewoon Lekker Rennen moest Dennis de Freytas en de Belg Ruben Geys voor zich dulden.

Hoe kijk je terug op deze cross met een sterk deelnemersveld?

,,Het sterke deelnemersveld maakt het juist leuk. Ik was al een paar dagen verkouden en had niet zo’n hoge verwachtingen, maar het ging eigenlijk wel lekker. Ik ben wat harder gestart, omdat ik dacht dat dat de enige manier was om iedereen af te schudden. Na de eerste kleine ronde waren we nog met zijn vieren. Op een gegeven moment kwamen Dennis en Ruben over mij heen, maar ik kon aanhaken waar Teun Duisters moest afhaken. Jammer genoeg moest ik de eerste twee laten gaan. De vorige cross heb ik gewonnen en nu een mooie podiumplek, dus ik wel wel tevreden.”

Was de winst mogelijk geweest?

,,Dennis liep in Eindhoven nog 2.22 op de marathon en was daarmee vijf minuten sneller dan ik. Nu bleef ik bij hem in de buurt. In november en december ben ik nooit heel goed. Ik ben nu een stuk beter dan normaal en dat geeft een goed gevoel. Nu ga ik toewerken naar een mooie 10 kilometer en halve marathon in het voorjaar. Volgende week loop ik een halve marathon op Ameland en ik ben benieuwd wat daar mogelijk is. Mijn vorm voor deze tijd van het jaar is goed.”

Met welk doel reis je naar Ameland af?

,,Dat is geen hoofddoel, eerder een leuke wedstrijd, over het strand en er zijn grote stukken onverhard. In januari loop ik de halve marathon van Egmond en daarna het NK 10 kilometer in Schoorl. Dan wil ik echt goed zijn. Eind maart loop ik weer een halve marathon. Waarschijnlijk wordt het de Venloop en ook daar wil ik een goede tijd lopen.”

Hoe beleef je de crossen in het winterseizoen?

,,Crossen zijn voor mij een soort van training. In een wedstrijd wil je altijd een goede prestatie neerzetten, maar ik leef er niet specifiek naartoe. Het maakt onderdeel uit van de trainingsweek en is een mooie prikkel om wat dieper te gaan zonder dat de belasting heel hoog is. Je herstelt er snel van.”

Wat is het belangrijkste doel voor 2023?

,,Mijn absolute hoofddoel is de marathon van Berlijn in september. In het voorjaar loop ik wel de 10 kilometer en de halve marathon en zo heb ik drie momenten in het jaar dat ik echt snel wil zijn. In Eindhoven liep ik 2.27 en dat was 2,5 minuut sneller dan vorig jaar. In Berlijn wil ik weer een stuk sneller zijn. Dat is twee weken voor Eindhoven, dus wie weet kan ik daar nog een halve marathon lopen. Dat ligt er een beetje aan hoe snel ik hersteld ben.”

Uitslagen Kempische Crosscompetitie: L’Avant Sylvestrecross van ARV'69 in Reusel

Mannen. Lange cross senioren (10000 meter): 1. Dennis de Freytas (Attila Tilburg) 35.43, 2. Ruben Geys (Vacbo Mol) 35/53, 3. Michael Beuwer (Eindhoven Atletiek) 35.55, 4. Teun Duisters 36.36, 5. Ben Vriends (Eindhoven Atletiek) 37.40.

Korte cross senioren (2200 meter): 1. Andrii Yazykov (Asterix) 6.53, 2. Lorens Niehof (AVV)) 6.57, 3. Uko Pallum 7.10, 4. Rob Michiels (AVR’69) 7.27, 5. Robin Heywood (Generaal Michaëlis) 7.34.

Vrouwen. Lange cross senioren (7780 meter): 1. Sara van Grunsven (Attila Tilburg) 33.29, 2. Birgit Massagé (Vabco Mol) 33.50, 3. Amber van Oort (Eindhoven Atletiek) 33.55, 4. Mila Andreew (Eindhoven Atletiek) 35.30, 5. Miranda van Bussel (Eindhoven Atletiek) 36.27.

Korte cross senioren (2200 meter): 1. Elke De Dobbelaere (Duffel AC) 8.16, 2. Lotte Aerts (Generaal Michaëlis) 8.34, 3. Anne van de Meulengrafa (Asterix) 8.58, 4. Iris Vugts (AVR’69) 9.18, 5. Renee van Limpt 9.52.