Eindhovenaar Patrick Greveraars tijdelijk op de bank bij Lommel SK; meteen winst na vier maanden droogte

Slordig PSV Vrouwen krijgt tik van FC Twente

De voetbalsters van PSV hebben in de strijd om het landskampioenschap een tik gekregen van FC Twente. Het eredivisieduel in Enschede eindigde zondagmiddag in 3-1. ,,We verliezen terecht”, vond PSV-trainer Rick de Rooij.

23 januari