Eindhovenaar Robin Swinkels in finale NK schaken: ‘Ik ben vooral een liefhebber’

Swinkels woont samen met zijn vriendin in Woensel-West. En hij werkt in Eindhoven als data scientist bij Pipple IT-consultancy. ,,Analytisch onderzoek”, zegt de schaker. ,,We maken modellen. En aan de hand daarvan, kunnen we het een en het ander voorspellen. Het vergemakkelijkt bepaalde processen. Een voorbeeld: ik heb in Utrecht bij De Volksbank gewerkt. Daar een wiskundig model gemaakt, dat frauduleuze betalingen kon onderscheiden van gewone betalingen.”

Zijn (denk)sport vereist eveneens een analytisch vermogen. Topschakers kunnen het exacte zettenverloop van veel partijen oplepelen. En ze zijn in staat om in een paar seconden adequaat te reageren op vrijwel alle voorgeschotelde zetten. Swinkels wil zich niet volledig richten op schaken. Hij vindt andere dingen zeker zo leuk. ,,Ik heb van schaken ook nooit mijn beroep van willen maken”, zegt de geboren Astenaar. ,,Het blijft een interessant spel, maar het leven van een schaakprof is me te beperkt. En wat wanneer je als prof de spelvreugde verliest? Wat ga je dan doen? Ik wilde na mijn schooltijd reizen, dingen zien. En daarna een baan.”

Rationeel mens

Swinkels begon op zijn vijfde met schaken. Een jaar later werd hij lid van een schaakclub. ,,Ik won meteen van jongens van elf, twaalf”, zegt-ie. ,,Schaken was toen al leuk om te doen. Het rationele - ik ben een rationeel mens - sprak me aan. Snel reageren op een zet. Dat vind ik een mooie uitdaging. Maar ook het gevoel speelt regelmatig een rol. Iedere keer is een aantal zetten mogelijk. Soms explodeert de boel, kun je het overzicht verliezen. Gedeeltelijk omdat je aan tijd bent gebonden. En wanneer je in tijdnood komt, móet je weleens puur intuïtief spelen.”

De eindstrijd van het NK vindt plaats in Rotterdam. Er wordt een dubbelrondige vierkamp gespeeld. Swinkels plaatste zich voor de finale door onder anderen tweevoudig Nederlands kampioen Ivan Sokolov te verslaan. De tegenstanders van Swinkels in de NK-finale: Roeland Pruijssers, Hing Ting Lai en Max Warmerdam. Vanwege corona schoof de internationale kalender op. Daarom in Rotterdam geen deelnemers als wereldtopper Anish Giri en Jorden van Foreest. ,,Max is favoriet”, vindt Swinkels. ,,Hij staat zesde op de nationale ranglijst. Ik? Dat zoeken we even op. Ja, hier, negentiende. Mijn kansen op de nationale titel? Nou, ik schat zo’n 20, 25 procent.”

Hij speelde ooit tegen Magnus Carlsen, misschien wel de beste schaker aller tijden. ,,Toen ik 13 was”, aldus Swinkels. ,,Trainingskampje in Noorwegen. Magnus is bovenal een geweldig schaker. Maar hij heeft ook onze sport op de kaart gezet. Carlsen kan groter worden dan Garry Kasparov. Trouwens, ik heb ook tegen de nummer twee van de wereld gespeeld. Fabiano Caruana, Bilbao 2014. Ik kwam goed uit de opening. Maakte daarna een blunder. Het was direct afgelopen. Caruana hoefde niet eens te laten zien hoe goed-ie was. Vond ik ontzettend jammer, want ik had dat graag mee willen maken. Ja, ik ben in de eerste plaats een echte liefhebber.”