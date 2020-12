Eindhovenaar Samir Toub per direct weg als voorzitter Eredivisie Coöperatie Zaalvoetbal

Stappen gemaakt

In zijn bestuursperiode werden flinke stappen gemaakt. Zo werd de eredivisie zaalvoetbal online zichtbaar en werd samen met de KNVB, Hypercube en de clubs een nieuwe competitiestructuur opgezet waarin de hoogste divisie werd uitgebreid van twaalf naar zestien clubs. Toub: ,,Een sterke eredivisie is goed voor de populariteit van het zaalvoetbal in Nederland én is van belang richting de weg van Oranje naar het EK 2022 dat in Amsterdam en Groningen wordt gehouden.”

Toub is een bekende in de zaalvoetbalwereld. Bij FC Eindhoven Futsal zette hij maatschappelijke projecten op en was hij tevens bestuurslid en adviseur. De broer van tv-kok Mounir gaf in de periode 2015-2017 als preses leiding aan het dagelijks bestuur. Momenteel is hij lid van de Raad van Advies van de blauwwitten. In het dagelijks leven is Toub raadslid van Groen Links in de Eindhovense politiek.