Eindhovenaar Van de Moosdijk wint tweede GP op rij

Van de Moosdijk rijdt in het voorprogramma van de MXGP waarin onder andere Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff in actie komen. Strikt gezien is de EMX250 het Europese kampioenschap onder 23 met 250cc-machines en daarin staat Van de Moosdijk derde, zeven punten achter de nummers één en twee. De EMX250 vormt het opstapje naar het MX2 wereldkampioenschap, waarin Van de Moosdijk in 2017 en ook dit jaar een aantal wedstrijden reed. In Portugal eindigde Van de Moosdijk dit jaar knap als vijfde in de MX2.