Eindhovenaar Van de Moosdijk wint voor het eerst in WK MX2

Van de Moosdijk, uitkomend voor F&H Kawasaki MX2 Racing Team, rijdt dit jaar voor het eerst een volledig seizoen in de opstapklasse en flirtte al eerder met een zege. In de vorige wedstrijd, de MXGP van Limburg, reed hij lange tijd aan de leiding, maar kon hij dat niet verzilveren, nu lukte dat dus wel.

Van de Moosdijk vocht zich vanaf de start knap voorbij WK-leider Tom Vialle en profiteerde vervolgens van een val van Jago Geerts, die aan de leiding reed. De 20-jarige crosser wist daarna veruit het beste tempo van alle crossers te rijden tot een paar ronden voor het einde, toen de zege al binnen was.

De GP-zege was nog niet voor Van de Moosdijk. Die ging namelijk naar Ben Watson, die de eerste manche won. Van de Moosdijk kreeg de tweede prijs uitgereikt.

In de MXGP was de dagzege voor Tim Gajser. De Sloveen was dominant in Lommel en pakte daar zijn tweede GP-zege in drie wedstrijden. De Honda-rijder hield Romain Febvre en Jeremy Seewer achter zich.

Brian Bogers eindigde twee keer in de top-tien, op de zesde en zevende plaats. Zodoende reed de Marchetti KTM-rijder voor de tiende keer achtereen in de top-tien. Calvin Vlaanderen werd tot twee keer toe dertiende, mede door motorproblemen in de eerste manche.

Over een week staat het laatste drieluik in het seizoen op het programma in het Italiaanse Arco di Trento. De WK-strijd lijkt in beide klassen wel beslist: in de MXGP staat Tim Gajser 74 punten voor op Tony Cairoli, die opnieuw steken liet vallen. In de MX2 kan Tom Vialle nauwelijks nog om de eindzege heen. Zijn voorsprong op Vlaming Geerts bedraagt eveneens 74 punten.