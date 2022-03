Eindhovenaar was als linesman bij Para Ice Hockey tijdens Spelen: ‘Fluiten met 8.000 mensen op de tribune blijft bijzonder’

Druk staat er bij hockeyvrou­wen van Oran­je-Rood vol op: ‘Dat is ook leuk’

Er zit weer hockey in het spel van de vrouwen van Oranje-Rood, donderdagavond in de kwartfinale van de Gold Cup tegen HC Den Bosch. De Eindhovense club kan na de 4-2 nederlaag de bekerwinst van 2019 geen opvolging geven, want in de tussenliggende jaren is het team ver weggezakt.

