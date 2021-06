Eindhovenaar wordt assistent-bondscoach in Ghana: ‘De passie van het Afrikaanse voetbal spreekt me enorm aan’

Met ruim vijfentwintig jaar trainerservaring trok Eindhovenaar Patrick Greveraars over de hele wereld. Sinds afgelopen maandag is de 45-jarige globetrotter in Ghana neergestreken. Bij de Black Stars wordt hij de assistent van bondscoach Charles Akonnor. Voor de eerste keer in zijn trainerscarrière doet Greveraars het Afrikaanse continent aan.

De Eindhovense trainer verblijft momenteel aan de Afrikaanse westkust om zijn contract met de Ghanese voetbalbond af te ronden. Op 8 juni speelt Ghana ter voorbereiding op de WK-kwalificatie (september) een oefeninterland tegen Marokko. Vier dagen later is Ivoorkust de tegenstander. Ghana ontmoet in de WK-kwalificatie Ethiopië en Zuid-Afrika. In 2022 speelt de toekomstige ploeg van Grveraars in Kameroen om de Afrika Cup, de achtergestelde editie van 2020. De Nederlandse assistent-trainer heeft er zin in. ,,Een totaal nieuwe cultuur. Iets wat me in het Afrikaanse voetbal aanspreekt is de passie waarmee gespeeld wordt.”

Start

Greveraars begon als oefenmeester bij PSV waar hij twintig jaar geleden in contact kwam met Fred Rutten, destijds hoofd jeugdopleidingen bij de Eindhovenaren.

De beide oefenmeesters bleven contact houden. In het kielzog van Rutten werd Greveraars in 2012 assistent bij Vitesse en in 2014 bij Feyenoord. In de periode 2007-2010 was Greveraars coach van het tweede team van FC Porto en tevens in de Portugese wijnstad verantwoordelijk voor de talentontwikkeling. Met Jϋrgen Streppel trok Greveraars van het Cypriotische Anorthosis Famagusta (2018) naar Al Jazira in Abu Dhabi waar het dienstverband in de herfst van 2019 eindigde.

Talent

Greveraars was als voetballer in de jeugd van ESV (nu Wodan) een talent. Een aantal keren kreeg hij de kans om naar een BVO-opleiding te gaan, maar hij bleef - mede door zijn studie aan het CIOS in Sittard - het zwart-wit van ESV trouw. Uiteindelijk kwam de Eindhovenaar in het amateurvoetbal na zijn periode aan de Oude Bosschebaan terecht bij clubs als Dijkse Boys en PSV/av. Ook in de zaal rook de technisch begaafde middenvelder bij onder andere KW en EFV Cibatax (het huidige FC Eindhoven) aan de top.

Stage

Zijn stageperiode als CIOS-leerling doorliep Greveraars bij het tweede elftal van PSV dat onder leiding stond van Ernie Brandts. Het beviel beide partijen prima waardoor hij op 19-jarige leeftijd een contractje kreeg om vervolgens in verschillende functies op De Herdgang door te groeien. Bij PSV kreeg hij te maken met vakmensen als Ernie Brandts, Remy Reynierse, Guus Hiddink, Pim Verbeek, Erwin Koeman, Leon Vlemmings en Fred Rutten.