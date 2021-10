Eindhovense atleet Beuwer wil publiek horen: ‘Aanmoedigingen van de mensen aan de kant, stimuleren me’

Het wordt jouw derde marathon. Waar heb je je voorbereid?

,,Om mijn appartement in Woensel, in de bossen bij de Hut van Mie Pils in Waalre, en rond de Gulberg in Nuenen. Twaalf weken, met daarin elke week een steeds langere duurloop. In het begin deed ik er eentje van 27 kilometer, deze week eentje van 40 kilometer.”

Recentelijk nog wedstrijden gelopen ter voorbereiding op deze marathon?

,,Ja. Ik heb ruim drie weken geleden in Soerendonk een halve marathon gelopen. Het NK halve marathon in Venlo ging niet door, vandaar.”

Je bent in de atletiek begonnen op de 800 meter en de 1500 meter. Sinds een jaar of vier loop je lange afstanden. Waarom die wissel?

,,Ik heb meer plezier in de lange afstanden. Ook in trainingen. Endorfine aanmaken.”

Je zegt dat je ‘Eindhoven’ gaat lopen op de ‘wondersloffen’ van Nike. Bekend van Eliud Kipchoge, die twee jaar terug in Wenen als eerste mens de marathonafstand onder de twee uur liep. De schoenen hebben een dikke schuimlaag en een carbonplaat in de zool. Onderzoek leert dat je er veel profijt van kunt hebben. Er is ook tegenstand. Begrijp je dat?

,,Dat is altijd en overal zo. Niet alleen in de sport. Vernieuwing brengt dat met zich mee. Dat hoort erbij. En het duurt even voor een verandering breed geaccepteerd wordt. Kijk naar de klapschaats.”

Ruim 42 kilometer hardlopen. Je gaat je fysiek minder en minder voelen. Hoe blijf je bij de les?

,,Door niet continu bezig te zijn met afstand en tijd. Je deelt de marathon in stukjes. Ik geef mezelf kleine opdrachten onder het lopen. Dan let ik even extra op mijn techniek, zoiets. Dergelijke dingen leiden af van de pijn, van het afzien. En je kijkt goed om je heen. Dit is mijn stad. Ben er geboren en getogen. Familie en vrienden langs de kant. Oortjes en muziek? Nooit. Ik wil het publiek horen. De aanmoedigingen van de mensen aan de kant, stimuleren me.”

Jij werkt bij ASML. En je bent eigenaar van het bedrijfje Gewoon Lekker Rennen. Mede-eigenaar is onder meer Ben Vriends. Ook hij loopt deze marathon. Gaat dat strijd geven tussen jullie?

,,Ben wil ook onder 2.30 lopen. Twee jaar geleden liepen we de marathon van Eindhoven al. Hij eindigde destijds achter mij. Maar om op jouw vraag terug te komen: we gaan zondag lang samenwerken, elkaar opdrijven naar een goede tijd. Maar tegen het einde gaat het erom. We zullen in ieder geval niet hand in hand over de meet komen.”