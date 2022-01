Eindhovense atlete was zelf verbaasd over record: ‘Dat ik zo'n stuk over de 13 meter zou gaan, was een verrassing’

Was je voor de wedstrijd al met het record bezig?

,,Outdoor had ik al eens verder gesprongen (12,98 meter, red.) dan het indoorrecord (12,90 meter van Karin Ruckstuhl, red.) en de trainingen gingen heel lekker, dus ik had wel in mijn hoofd dat het record en ook het doorbreken van de 13-metergrens mogelijk waren. Maar het is altijd maar de vraag of het er bij zo’n eerste indoorwedstrijd ook meteen uitkomt. Dat ik zo’n stuk over de 13 meter zou gaan, kwam als een verrassing.”

Wist je meteen na de landing dat het een record was?

,,Eigenlijk wel. Bij de sprong daarvoor had ik met 12,96 meter al een Nederlands record gesprongen. Deze voelde nog beter, elke afzet was raak. Nee, tijdens een sprong ben je daar nog niet mee bezig. Soms zijn de hink en de stap goed, maar ga je met je sprong recht de zandbak in.”

Denk je al aan het Nederlands outdoorrecord van 13,51 meter?

,,Dat is zeker een doel, maar ik weet niet of het dit jaar al kan. Het gat is nu 30 centimeter. Dat is best veel, maar het is een stuk dichterbij gekomen.”

Waarom ben je gaan hinkstapspringen?

,,Ik deed met name aan hoogspringen. Toen dat niet zo goed meer ging, ontdekte ik op mijn achttiende de hinkstapsprong. Ik vond het meteen leuk.”

Waarom?

,,Er zijn veel dingen in de hinkstapsprong die tegelijkertijd precies goed moeten vallen. Dat maakt het ingewikkeld en daar hou ik van.”

Het is wel een heel blessuregevoelig onderdeel. Je was vanaf eind 2019 anderhalf jaar lang geblesseerd. Is dat de schaduwzijde van het hinkstapspringen?

,,Na de hink krijg je ongeveer tien keer je lichaamsgewicht te verduren, dus het is niet gek dat je dan snel geblesseerd raakt. Van mijn blessure ben ik uiteindelijk alleen maar beter geworden. Natuurlijk was het op dat moment niet fijn en dacht ik toen weleens aan stoppen. Maar ik vond het toch te leuk en wist ook dat er nog veel meer inzat. Me op een ander onderdeel richten, heb ik nooit overwogen. Hinkstapspringen is zo veel leuker dan de rest.”

Je bent lid bij Prins Hendrik uit Vught. Wat maakt dat een fijne trainingsomgeving?

,,Ik train daar bij het regionaal trainingscentrum. Het is een groep met atleten die aan sprint- of springonderdelen doen. Iedereen is heel erg gemotiveerd en zo helpen we elkaar door de zware trainingen heen. De trainer, Joep Janssen, is verantwoordelijk voor alle explosieve onderdelen, maar hij heeft meer dan genoeg specifieke kennis van hinkstapspringen.”