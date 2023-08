Eindhovense coach Koen de Haan naar WK roeien:‘Ik hoef Karolien Florijn niet te controleren’

Sorry mate , schreef de Australische renner Jai Hindley een paar dagen na zijn eindzege in de Giro 2022 aan Eindhovenaar Koen de Haan (45). ,,Bijna je verjaardag vergeten.” Inspanningsfysioloog De Haan werkte zo’n vier jaar voor het toenmalige Team Sunweb, waar Hindley onder contract stond. Maar De Haan en Sunweb gingen in 2020 uit elkaar. Hij werkt sinds maart 2021 voor de roeibond. En hij gaat mee naar Belgrado, waar volgende maand het WK roeien plaatsvindt.

,,Ik heb ook nog regelmatig contact met andere renners”, aldus De Haan. ,,Zoals met Felix Gall, die in de afgelopen Tour de koninginnenrit won. Dat we nog contact hebben, zegt iets. Wederzijds vertrouwen vormt de basis van de samenwerking tussen sporter en coach. Als dat er niet is, kun je beter stoppen.” Hij verblijft momenteel met TeamNL Roeien in Obertraun, waar een hoogtestage wordt afgewerkt. ,,Ik houd van mijn werk”, zegt De Haan in wielercafé Cyklist, vlak voor vertrek naar Oostenrijk. ,,Je wendt je kennis en inzichten aan om een ander te helpen. Dat geeft mij veel voldoening.”

Constant vooruitdenken

Één van ‘zijn’ topatleten is Karolien Florijn. Databureau Gracenote ziet in haar de absolute favoriete voor de gouden olympische skiffmedaille in Parijs. ,,Karolien kiest voor de wereldtop”, zegt De Haan, die eveneens werkte in het zwemmen en de triatlonsport. ,,Om de wereldtop te halen, of om er te blijven, moet je constant vooruitdenken, keuzes maken en dóen. Is dit goed of slecht? Je maakt een keuze, vervolgens ga je het een en het ander in praktijk brengen. Daarna evalueer je: kan er iets nóg beter? Alles is gericht op verbeteren. Mijn rol hierin? De weg wijzen.”

Ik moet de roeiers fitter, sterker en sneller maken Koen de Haan (45), multicoach uit Eindhoven

De Haan is als inspanningsfysioloog betrokken bij meerdere zaken. ,,Ik moet de roeiers fitter, sterker en sneller maken”, zegt hij. ,,Mijn werk is puur op fysiek gericht.” TeamNL Roeien bestaat uit veertig roeiers en roeisters. Ze worden begeleid door een hoofdcoach, vier coaches en vier inspanningsfysiologen. De Haan traint negen roeisters individueel. Behalve de roeiers, traint hij een paar andere topsporters. Dat gebeurt voornamelijk via de computer. ,,Videobellen”, zegt De Haan. ,,Wielrenner Cees Bol traint ook bij mij. Ik heb hem dit jaar één keer in levenden lijve gezien. Vrijwel alles gaat online. We houden een logboek bij. De coach van zijn ploeg Astana is eraan gekoppeld. Data, data, data. Zo haal je op het gebied van voeding ongelooflijk veel uit data.”

Tijd van controleren voorbij

De meeste topsporters zijn gemotiveerd en autonoom. ,,Ze kunnen bijna alles uitvoeren zonder mij erbij”, zegt De Haan. “Ik hoef Karolien ook niet te controleren. De tijd van het controleren is allang voorbij.” Hij begeleidde een tijd de Geldropse wielrenner Robbert de Greef, die in 2019 op 27-jarige leeftijd overleed. ,,Wielrennen was zijn alles”, aldus De Haan. ,,De passie bij hem: prachtig. Robbert kwam naar mij toe. Koen, zei-ie, jij gaat mij helpen om prof te worden. Dat vond ik zo mooi. En hij werd prof bij Roompot. We vertrouwden elkaar blind, we werkten erg goed samen. Ik mis Robbert nog steeds.”