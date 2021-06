Eindhovense handballer Sluijters op zoek naar nieuwe club

Spanning in titelrace wordt voetbal­sters van PSV te veel: ‘We kunnen nog niet goed genoeg met die druk omgaan’

30 mei Een showcase in het vrouwenvoetbal: PSV - FC Twente voor (maximaal 5000) toeschouwers in het Philips Stadion met de landstitel als inzet. Wat zo mooi had kunnen worden, blijft bij een Eindhovense droom. Na de nederlaag van PSV bij Ajax en de late goal van Twente tegen ADO Den Haag is de race al gelopen.