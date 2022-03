Eindhovense ijshockeyers lopen eindstrijd eredivisie mis: ‘Wij hadden de betere ploeg’

Na een 6-1 nederlaag op zaterdag in Amsterdam, leek een comeback onmogelijk. Hij was er toch bijna. Bij 5-2 leek Eindhoven Kemphanen zondag even op weg naar een stunt, maar uiteindelijk eindigde het duel in 5-5.

De halve finale van de eredivisie ijshockey had eigenlijk de finale moeten zijn. De clash tussen Eindhoven en Amsterdam heeft altijd iets speciaals, maar na de finalestrijd in 2020, die door het uitbreken van de coronapandemie niet kon worden uitgespeeld, was dit de ultieme finale.

Maar terwijl in Amsterdam die finale, die ze in hun hoofd al hadden gewonnen, duidelijk nog in het achterhoofd zat, kwam Kemphanen met de verkeerde instelling het ijs op in de heenwedstrijd. ,,Daar hebben we het gewoon laten liggen”, concludeert Mike Verschuren, één van de veteranen van Kemphanen, achteraf.

Kemphanen kwam in eigen huis wel duidelijk met een missie het ijs op. Voor zo’n 800 man publiek, waarvan ook een stuk of vijftig uit Amsterdam, werd het een heet potje. Kemphanen kwam vroeg op voorsprong, waarna Tigers de 1-1 maakte, maar Kemphanen zag uitlopen naar 3-1, met de mooiste goal van de wedstrijd van Olaf Schöningh.

Beslissende straf

Aan het einde van de tweede periode zou de beslissende straf komen. Door een check waarbij een Tigers-speler met zijn gezicht de naar de boarding stond, werd Kemphanen-aanvoerder Damian Kluijtmans voor vijf minuten naar de kant gestuurd. Kemphanen reageerde in eerste instantie ijzersterk via Mike Verschuren, die short-handed voor de 5-2 tekende en ging daarmee met een goed gevoel de kleedkamer in.

In het derde kwart maakte Amsterdam echter gebruik van de man-meer situatie, die nog drie minuten resteerde, waarna het verzet van Kemphanen gebroken was. De ploeg kwam niet meer terug in het eigen spel, mede door straffen. Met name Verschuren, goed voor 2 goals, maar ook 7 straffen (in totaal 35 minuten), was de gebeten hond. De center pakte dit seizoen vaak onnodige straffen, maar kreeg er dit keer een paar discutabel toebedeeld. ,,Ja, dat was frustrerend vandaag. Ik kreeg bijvoorbeeld een straf voor iemand laten struikelen terwijl ik zelf de puck had...”

Vechtpartij

Bij een 5-5 stand brak nog een vechtpartij uit. ,,Ja, dat hoort er dan een beetje bij hè”, zei Verschuren erover, die zelf één van de drie Kemphanen was, naast Willy Schut en Willem Gloudemans, die de handschoenen afdeed. ,,Deze jongen had al een keer een stick in mijn gezicht geslagen, zijn hand in mijn gezicht geduwd en een cross-check uitgedeeld waar ik een straf voor kreeg.”

Het seizoen van Kemphanen zit er voor 2021-2022 op en hoewel het niet de finale bereikte, kan het positief terugblikken. ,,Wij begonnen door schorsingen en blessures dramatisch, maar na de hervatting van de competitie hebben we het heel goed gedaan. Daarom is het jammer dat we niet in de finale staan. Ik had ook het gevoel dat we de betere ploeg waren.” Het verschil met Tigers was de ervaring. De ploeg uit Amsterdam speelde met veelal veteranen met finale-ervaring, terwijl de Eindhovenaren bewust met veel eigen jeugd spelen. Met 17 van de 22 spelers uit Eindhoven en veel onder de 21 jaar, ziet de toekomst er rooskleurig uit.