Eindhovense Kim Dillen komt niet in flow en stapt uit: ‘Dit was een heel slechte training, vooral mentaal’

Al bij 15 kilometer voelde Dillen, die al op een rustiger schema was vertrokken, dat het een onmogelijke missie was. ,,De eerste halve marathon moet easy komen, maar zo voelde het niet. Door de adrenaline voel je normaal de pijntjes niet, maar nu wel. Ik kon dat daarna ook in mijn hoofd niet meer kantelen en het tempo zakte in”, aldus Dillen, die gegangmaakt werd door Colin Bekers, Michiel Vink en Tim Verbaandert. ,,Dit was een heel slechte training, vooral mentaal. Hier ga ik nog wel een weekje van balen. Ik heb nog nooit zo’n slechte marathonervaring gehad, ik kwam gewoon niet in die flow.”