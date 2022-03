Eindhovense oud-turnster maakt snel naam als hardloopster

In de veldlopen die ze samen met clubgenote Kathelijn Lemmens liep, wist Van Oort telkens eerder over de eindstreep te komen, maar bij de 64ste editie van de Joe Mann Bosloop in Best waren de rollenzondag een keertje omgedraaid.

Van Oort kon haar tweede plaats wel verklaren. ,,Ik ben net terug van skivakantie en heb daarvoor corona gehad, dus ik was al blij dat ik fit genoeg was om te lopen. Uiteindelijk viel het reuze mee, want ik heb met 4.07 per kilometer gewoon een goed tempo kunnen lopen. Kathelijn is superfit en in voorbereiding op de marathon, dus ze is een waardige concurrente om van te verliezen. Nu ga ik flink trainen om haar weer te verslaan.”

Quote Het moment moet nog komen dat ik mijn pr niet verbeter Amber van Oort

Switch van turnen naar hardlopen

De coronapandemie was de aanleiding voor haar sportieve carrièreswitch. ,,Van mijn 10de tot mijn 22ste heb ik aan turnen gedaan bij Avanti-Turnivo in Reusel. Ik werd te oud voor turnen, heb een half jaar in Taiwan gestudeerd en wilde bij terugkomst een andere sport proberen. Eigenlijk wilde ik gaan volleyballen, maar dat ging niet vanwege corona. Daarna ben ik begonnen met hardlopen en na een half jaar heb ik me aangesloten bij Eindhoven Atletiek. Een heel leuke vereniging waar iedereen zijn eigen doelen heeft en iedereen elkaar support. Daar haal ik veel energie uit.”

Najaar halve marathon van Eindhoven

Als startend hardloopster gaat het snel vooruit met de persoonlijke records. ,,In het begin heb ik op de 800, 1.500 en 3.000 meter aan mijn snelheid gewerkt en nu wordt het tijd om aan de afstand te werken. Dit voorjaar wil ik een 10 kilometer lopen en in het najaar loop ik de halve marathon van Eindhoven. Vorig jaar heb ik leuke pr’s neergezet en die wil ik dit jaar verbeteren. Het moment moet nog komen dat ik mijn pr niet verbeter. Mijn tijd op de 10 kilometer staat op 38,35, maar dat moet wel harder kunnen.”

Aanstaande zondag kan de uit Biest-Houtakker afkomstige Van Oort bij de afsluitende Auwjaorscross in Oirschot de zege in de Kempische Crosscompetitie veiligstellen. ,,Uiteraard ga ik voor de eindzege.”

Lauran Beijens (Attila Tilburg) won bij de Joe Mann Bosloop de lange cross bij de mannen, voor Twan Kops (GVAC Veldhoven) en Rob Rutjes (Running Team Eindhoven). Matthijs van den Broek (van de organiserende vereniging Generaal Michaëlis) en Rian van der Burgt (GVAC) zegevierden op de korte cross.