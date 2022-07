Eindhovense powervrouw Ankie Timmers gaat naar de Wereldspelen: ‘Mijn persoonlijk record squatten is 232,5 kilo’

In vrijwel elke sport is de wedstrijdkleding van belang. Powerliftster Ankie Timmers (35) uit Eindhoven kan erover meepraten. Ze neemt voor de derde keer deel aan de Wereldspelen, die volgende week donderdag beginnen in het Amerikaanse Birmingham.

Tijdens dit evenement komen sporten aan bod die niet op het programma van de Olympische Spelen staan. Één van die sporten is powerliften. Daarin bestaan twee vormen: het liften in zijn oorspronkelijke vorm en het equipped liften. In het laatste geval gebruikt een lifter additioneel tuig, zoals een speciaal squatpak en kniebandages. Ter bescherming van het lijf, maar ook om tot betere prestaties te kunnen komen. Tijdens de Wereldspelen wordt er equipped gelift.

,,Een wedstrijdpak kost tussen 200 en 300 euro”, zegt Timmers, die sinds 2013 in Luxemburg traint bij Alain Hammang. ,,Je hebt drie onderdelen in powerliften: squatten, bankdrukken en de deadlift. Voor ieder onderdeel doe je een ander pak aan. Bij het squatten en de deadlift trek je onder de bodysuit een T-shirt aan. Je draagt gewichthefschoenen. Ik bezit de nieuwste van Nike. Kosten: 220 euro.”

Timmers behaalde op het WK 2018 een zilveren medaille in haar klasse. Een jaar later pakte ze de Europese titel. Ze werd verkozen tot Europees powerliftster van het jaar. ,,Eerste Nederlander met zo’n titel”, zegt de Eindhovense. ,,Ben ik ontiegelijk trots op.”

Terug naar het wedstrijdpak. ,,Techniek en pak moeten met elkaar in balans zijn”, aldus Timmers. ,,Wanneer dat zo is, kom je tot betere prestaties. Bij het squatten haal ik 50 kilo uit dat pak. Mijn pr is 232,5 kilo. Als het pak niet exact goed zit, kom ik tot 182,5 kilo. Soms moet het strakker zitten. Dan neem je misschien de taille in. Als het pak en jouw techniek op elkaar afgestemd zijn, geeft dat rust en zelfvertrouwen.”

Haar pakken zijn doorgaans zwart. ,,Ik hoef niet op te vallen”, vindt Timmers. ,,Een Amerikaan komt gewoon in een felgele suit het podium op. Amerikanen zijn uitbundiger dan Europeanen. Ik bestel mijn pakken in Denemarken. Hoef er nooit lang op te wachten. Ze hebben daar, speciaal voor mij, pakken in mijn maten op voorraad.”

Flauwvallen

Timmers lijdt op het podium. ,,Zo'n pak is verschrikkelijk”, zegt ze. ,,Dat zit zó strak. Als je squat, moet je door je benen zakken. Man, alles stijgt naar je steeds rodere hoofd. Het komt zelfs voor dat een lifter flauwvalt. En dat pak blijft maar in je lijf snijden. Bij het squatten vooral in benen en liezen, bij het bankdrukken in borst en armen.”

De grote powerlifttoernooien worden afgesloten met een banket. Zoals in Wimbledon na het tennistoernooi, maar net effe anders. ,,Op ons banket ziet niemand eruit”, aldus Timmers. ,,Builen, bloeduitstortingen en striemen. Een leek zou zich afvragen wat al die mensen gedaan hadden.”

Timmers deed twee keer mee aan de Wereldspelen. In 2013 eindigde ze overall als zesde, in 2017 legde ze beslag op de zevende plaats. ,,Ik ga in Birmingham voor het hoogst haalbare”, zegt de Eindhovense powervrouw. ,,Dat zou zomaar de zege kunnen zijn.”