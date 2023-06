Eindhovense powervrouw wint wereldtitel ondanks enorm verdriet: ‘Ik brak tijdens het Wilhelmus’

Sun City. Eigenlijk weet Timmers niet of ze wat te zoeken heeft in de Zuid-Afrikaanse stad. Ze is er amper bij met haar gedachten. Trainen? Drie maanden helemaal niks gedaan. ,,Het interesseerde me niet meer”, zegt de powerliftster aan de telefoon vanuit Luxemburg, waar ze traint onder leiding van coach Alain Hammang.

,,Mijn moeder Marian overleed eind vorig jaar. Mama kreeg 9,5 jaar geleden te horen dat ze alzheimer had. Ik heb alle stadia meegemaakt. Eerst mocht ze niet meer autorijden. Oké, dan pakken we de fiets. Gaat dát niet meer? Nou, dan gaan we toch lekker lopen. Maar dan wordt het pas echt erg. Moeite met praten, verdriet, boosheid, vergeten. Ik heb die fases niet tot me door laten dringen. Je bent te druk met je moeder te helpen. Dat had mijn zus Nikki ook. Maar ineens is mama dood. Je kúnt haar niet meer helpen. En je hebt niks meer om niet aan je eigen verdriet te hoeven denken.”

Ankie Timmers

Sun City. Bekend als het Las Vegas van Zuid-Afrika en van het lied tegen apartheid (I ain’t gonna play) Sun City van Little Steven van Zandt, die sinds mensenheugenis deel uitmaakt van Springsteens E Street Band. Timmers verblijft in een resort dat omgeven wordt door hoge hekken. Slechts drie landen in de wereld zijn gevaarlijker dan Zuid-Afrika.

Maar, denkt ze, wat heb ik te verliezen? De wond is nog vers. Het voelt alsof de glans van haar leven af is. ,,Mijn moeder is 68 geworden. Ze was zorgzaam en lief. Eerst de anderen, zei ze vaak, daarna ik. En ze wist van aanpakken. We werkten jaren samen bij Lunet zorg. Twee jaar op dezelfde woning. Zo leuk om met mijn moeder samen te werken. Ik werk nog steeds in de zorg, met dementerende mensen. Maar ik zit voor een deel in de ziektewet. In elke dementerende mens zie ik mijn moeder.”

Wilhelmus

Je hebt bankdrukken ‘classic’ en ‘equipped’. Timmers wordt derde in het classic. Dat belooft wat voor haar sterkste onderdeel. Ze is daarin ongenaakbaar, ze drukt 192,5 kilo. ,,Ik weet niet waar ik dat vandaan haalde”, aldus Timmers. ,,Je wilt geloven dat mama erbij is. Zo graag, dat je erin gáát geloven. Misschien heeft dat me wel geholpen. Maar ik brak tijdens het Wilhelmus. Mijn vader keek thuis mee. Hij belde me, zei dat-ie precies hetzelfde had. Een gesloten man, mijn vader Kees. Maar hij zoekt nu uit zichzelf meer contact met zijn twee dochters. Om ons te helpen, en om zichzelf een houvast te geven. Het is een troost dat je elkaar hebt.”

Timmers is nog niet klaar met powerliften. In 2025 staan in China de Wereldspelen op het programma. ,,Zou de vierde keer voor mij zijn”, zegt ze. ,,Eerst maar eens al mijn verdriet verwerken. Ik heb therapie, en het gaat al wat beter met me. Laatst stond ik erbij stil dat ik lachte. Het was maanden geleden. Het komt goed.”

