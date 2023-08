Eindhovense profvoetballer wekt interesse vanuit heel Europa, maar hapt niet zomaar toe: ‘Al genoeg onzinverhalen gehoord’

Brabants turntalent Maud Aldenzee haalt ‘schade’ in na twee coronaja­ren zonder wedstrij­den

De oranje vlaggetjes voor haar Nederlandse titel zijn nog niet opgeborgen, of het volgende hoogtepunt dient zich alweer aan voor Maud Aldenzee. Het turntalent uit Deurne doet komende week mee aan het Europees Jeugd Olympisch Festival (EJOF) in Slovenië. Een sprong in het diepe. ,,Ik laat het maar op me afkomen.”