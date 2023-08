Eindhovense roeier pakt met bijzondere boot een gouden plak in China: ‘Gaan de stad onveilig maken’

De wedstrijd ging over 2000 meter. ,,De start van Duitsland en China was beter dan de onze”, zei de boegman van de Studenten Holland Acht. ,,Maar na honderd meter lagen we aan kop. En we hebben die positie niet meer afgestaan.”

Omdat het verschepen van de eigen boot te duur was, en teveel tijd in beslag zou nemen, werd deze niet op transport naar Chengdu gezet. Er zou in China een boot gehuurd worden. ,,Ik weet niet precies hoe het nou is gegaan”, aldus Niemeijer. ,,Of we ervoor betaald hebben, of dat de Chinese organisatie gezorgd heeft voor een boot. Zien we morgen wel. Wat maakt het ook uit? We hadden geen hoge verwachtingen van de boot, maar de kwaliteit ervan bleek mee te vallen. Alleen waren de riemen een stuk zachter dan we gewend zijn. Maar we hebben gewonnen, laten we dus niet gaan zeuren.”