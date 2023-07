Eindhovense roeier Robert Niemeijer (24) naar Universiade: ‘We huren een boot in China’

Eindhovenaar Robert Tiemeijer (24) deed tien jaar terug niet veel aan sport. Toen ging zijn moeder zich ermee bemoeien. De roeier van Thêta neemt in de Studenten Holland Acht deel aan de Universiade, die vrijdag 28 juli begint in Chengdu, China.

Boegman Tiemeijer is 1.93 meter, hij weegt 85 kilogram. ,,Hoe langer je bent”, zegt de TU/e-student technische natuurkunde, ,,hoe langer de halen. Ik ben in onze acht aan de kleine kant. De gemiddelde lengte bedraagt ongeveer twee meter. Je hebt twee soorten roeiers in de acht. De grote, zware jongens zitten in het midden. Zij brengen vermogen. De andere roeiers zijn wat technischer, de slag en de boeg roeien net iets makkelijker. Maar je hebt beide soorten roeiers nodig in de acht. Het is, zoals met vrijwel alles: zoeken naar balans.”

Tiemeijer deed lang niet veel aan sport. Tot zijn moeder hem tien jaar geleden wees op een open dag van roeivereniging Beatrix uit Eindhoven. ,,Ze zetten je in een wankele skiff”, zegt-ie. ,,Iedereen denkt dat je om gaat slaan, maar dat gebeurt niet. Ik ben meteen lid geworden van Beatrix.” Toen hij nog in vwo-6 zat, stapte-ie over naar de Eindhovense studentenroeivereniging Thêta.

Naam opgebouwd

Tiemeijer trainde in de aanloop naar de Universiade twee keer in de week op de Amsterdamse Bosbaan. De meeste andere dagen van de week werkte hij zich in het zweet bij Thêta. Deze vereniging heeft door de jaren heen een naam opgebouwd. Zo deden haar leden Lisa Scheenaard (brons in de vrouwen dubbeltwee) en Sander de Graaf in Tokio mee aan de afgelopen Spelen. Tiemeijer wil ook wel olympiër worden. ,,Maar Parijs komt sowieso te vroeg”, zegt hij. ,,Misschien Los Angeles 2028.”

Het gaat in het roeien vooral om kracht en trainings­vo­lu­me. Dat kun je als kind niet aan Robert Tiemeijer (24), Eindhovense roeier van Thêta

Hij begon laat met roeien, kan-ie de top nog wel bereiken? ,,Lisa en Sander zijn pas in hun studententijd gaan roeien”, aldus Tiemeijer. ,,Het gaat vooral om kracht en trainingsvolume. Dat kun je als kind niet aan.” Je zou denken, dat de armen het meeste werk dienen te verzetten in de boot. ,,Het zijn voornamelijk de benen en de rug”, zegt de roeier, die al eens een wereldbekerwedstrijd voer op de fameuze Rotsee in Luzern. ,,Het werk voor respectievelijk benen, rug en armen in procenten: zestig, dertig, tien.”

De Universia­de is zó groot. Er doen in Chengdu 11.000 atleten mee Rpbert Tiemeijer

De Studenten Holland Acht bekostigt zelf de trip naar China. Ter ondersteuning werd via het Yvonne van Gennip Talent Fonds een crowdfunding gestart. ,,De reis kost een paar centen”, zegt Tiemeijer, die donderdag in het vliegtuig naar China stapte. ,,Maar dan heb je ook wat. De Universiade is zó groot. Er doen in Chengdu 11.000 atleten mee. Er wordt geroeid op 4, 5 en 6 augustus. We willen winnen. Internationaal hebben we al eens de U23's van Engeland en Duitsland verslagen. Dat is een hoger niveau dan dat op de Universiade. Onze boot is in Nederland gebleven. Hij zou drie maanden voor de Universiade in een zeecontainer naar China moeten worden verscheept. Dat kost tienduizenden euro’s. Het Nederlands team nam zijn boten in 2008 mee naar de Spelen van Peking. Per vliegtuig, dat was nóg duurder. Nee, we huren een boot in China.”

Volledig scherm Robert Tiemeijer. © Marco Keyzer/Pix4Profs