Eindhovense schutters De Laat en Beckers naar Wereldspelen: ‘Gewoon je ding doen en rustig blijven’

Na het NK afgelopen weekeinde in Ulvenhout, waar Jody Beckers (28) in de finale Sanne de Laat (27 versloeg, stapten de Eindhovense compoundschutters op het het vliegtuig naar Amerika. Daar vinden van 7 tot 17 juli de Wereldspelen plaats.

Ze trainen deze zwoele zomeravond bij hun handboogclub ‘Ons Genoegen in Oranje’ aan de Amazonenlaan in de buurt Oude Gracht-Oost. De Laat en Beckers zijn compoundschutters. Hun tegenhangers heten recurveschutters. Het olympisch boogschieten gebeurt met de recurveboog. ,,Ik ben met recurve begonnen”, zegt De Laat. ,,Maar daarin was ik niet zo goed. Op een gegeven moment raakte ik in een dip. Toen ben ik overgestapt, wilde meer tienen schieten. Dat gaat iets makkelijker in het compoundschieten.”

De uitrustingen van De Laat en Beckers zien er indrukwekkend uit. De bogen lijken in vrijwel niks meer op de long bow, die écht beroemd werd gemaakt door acteur Errol Flynn in de film The Adventures of Robin Hood uit 1938. ,,Mijn boog kost kaal 1600 euro”, aldus De Laat. ,,Vizier met vergrootglas: 500 euro. Drie stabilisatoren: 200 euro per stuk.” Beckers vervolgt: ,,Een oplegger (voor de pijlen, red) kost 300 euro. Set pezen en kabels: 120 euro. Moet je elk jaar vervangen. Verder betaal je 500 euro voor een setje van 12 pijlen. Je hebt een training- en een wedstrijdsetje. Een setje gebruiken we één seizoen. En de pijlpunten kosten 30 euro per stuk.”

Quote Op dit niveau heb je het beste materiaal nodig Sanne de Laat (28), compoundschutter uit Eindhoven

De fotograaf laat na zijn werk het resultaat zien aan de vrouwen. ,,Leuke foto’s”, zegt Beckers met een grijns. ,,Maar ik heb een verzoek. Kun je ons dunner fotoshoppen?” Ze schiet even later drie pijlen richting een bord met blazoen. Dat bord staat 50 meter verderop in het gras. Beckers kijkt daarna door een landtelescoop om te kunnen zien hoeveel punten de drie pijlen haar hebben opgeleverd. ,,Mijn spotting scope is defect”, zegt ze. ,,Heb deze geleend. Deze kost 2000 euro.” De Laat lacht. ,,Het zijn geen kleine bedragen”, beseft ze. ,,Maar op dit niveau heb je het beste materiaal nodig. Alle toppers bezitten dergelijk materiaal.”

Niet op olympisch programma

Beckers werkt in een handbooggroothandel. ,,We krijgen de pijlen gratis van een sponsor”, zegt de Eindhovense. ,,Maar we moeten zelf voor de rest betalen. Van NOC*NSF ontvangen we alleen voor het EK en het WK een beetje geld. Onze sport staat immers niet op het olympisch programma.”

De Laat is net terug van een wereldbeker in Parijs. ,,Kon ik in de auto heen”, zegt de grafisch vormgeefster. ,,Dat scheelt. Hoewel, de benzine kost tegenwoordig ook een fortuin. Na een week schieten in Parijs ben je al gauw 1000 euro lichter. Ja, ik werk om te schieten. Direct na de Wereldspelen is er een wereldbekerwedstrijd in Colombia. Die moeten we overslaan, want dat zou te duur worden. Dat is frustrerend.”

Hartslag moet omlaag

Er doen 4000 atleten in 37 sporten mee aan de elfde editie van de Wereldspelen. De Laat en Beckers kwalificeerden zich voor het individuele compoundtoernooi door vorig jaar prima te presteren op het EK. Maar het zal een behoorlijke klus worden om in Amerika een medaille te behalen. Een select groepje van 16 topschutters legt in Birmingham aan voor respectievelijk goud, zilver en brons. De Eindhovense vrouwen zien kansen, maar ze blijven nuchter. ,,Geen speciale voorbereiding”, zegt De Laat. ,,Gewoon je ding doen en rustig blijven. De hartslag móet omlaag. Nee, zeker niet door bètablokkers. Maar je moet wel wat spanning voelen. Want dat houd je scherp.”