Eindhovense tophonkballer vindt nieuwe uitdaging in Tokio: ‘Laten we er iets speciaals van maken’

Het is de volgende stap in een mooie carrière, waarin hij al miljoenen euro's verdiende. Bij Yakult Swallows gaat hij naar verluidt tonnen verdienen, melden diverse honkbalwebsites. Een mooi salaris voor de pitcher, die ooit begon bij PSV en via Oosterhout Twins op zijn 16de neerstreek bij Miami Marlins. Vijf jaar later debuteerde hij in de Major League Baseball, het hoogste niveau in Amerika, maar hij brak niet definitief door in de VS. In 2013 kwam er een fraai aanbod en vertrok hij naar de Samsung Lions in Zuid-Korea, waar hij ook al twee titels pakte.